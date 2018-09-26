МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Московское бюро по правам человека (МБПЧ) рекомендует провести комплексную правовую экспертизу российского антиэкстремистского законодательства для его совершенствования.
Одной из рекомендаций бюро, изложенных в докладе, стало "проведение комплексной максимально деполитизированной правовой экспертизы антиэкстремистского законодательства на предмет его совершенствования".
Правозащитники дали еще ряд предложений в экспертной, административной, социально-гуманитарной сфере, а также в области просвещения и образования. Они настаивают, в том числе, на необходимости просвещения членов спортивных клубов, фанатов (особенно игровых видов спорта, таких как футбол и хоккей), советуют активно привлекать сетевых активистов, колумнистов, журналистов к деятельности по противодействию экстремизму и ксенофобии.
"В настоящее время реализуются многие форматы взаимодействия власти и гражданских активистов, правозащитников, которые успешно себя зарекомендовали. Однако в тени остаются проблемы взаимодействия власти, НКО и бизнеса (особенно крупных строительных компаний), использующего труд мигрантов", — отмечают авторы доклада.
По их мнению, более эффективной могла бы стать и работа с молодежью в плане противодействия проявлениям ксенофобии.