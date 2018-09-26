МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Московское бюро по правам человека (МБПЧ) рекомендует провести комплексную правовую экспертизу российского антиэкстремистского законодательства для его совершенствования.

Эксперты бюро подготовили очередной доклад о ксенофобских и экстремистских проявлениях в России за период с января по август 2018 года. В нынешнем докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости, правозащитники обращают особое внимание на проблему преследования за репосты в социальных сетях. Дискуссия вокруг этой темы активизировалась летом 2018 года, причиной стало увеличение числа уголовных дел по обвинениям в "экстремизме" и "оскорблении чувств верующих" за репосты в соцсетях, указывают авторы доклада. Например, уточняют они, только за 7-8 августа стало известно о трех возбужденных делах за репосты и одном задержании за публикацию в соцсети 4-летней давности.

Одной из рекомендаций бюро, изложенных в докладе, стало "проведение комплексной максимально деполитизированной правовой экспертизы антиэкстремистского законодательства на предмет его совершенствования".

Правозащитники дали еще ряд предложений в экспертной, административной, социально-гуманитарной сфере, а также в области просвещения и образования. Они настаивают, в том числе, на необходимости просвещения членов спортивных клубов, фанатов (особенно игровых видов спорта, таких как футбол и хоккей), советуют активно привлекать сетевых активистов, колумнистов, журналистов к деятельности по противодействию экстремизму и ксенофобии.

Также авторы доклада предлагают наладить системную подготовку специалистов, ориентированных на работу в виртуальном пространстве и социальных сетях, по направлениям "Межэтнические отношения и межкультурная коммуникация", "Государственная национальная политика РФ", "Антиэкстремизм", "Конфликтология", "Теология". Правозащитники считают важным популяризировать в СМИ и электронных ресурсах "позитивные этнические стереотипы", общие достижения народов России, общие даты российской истории, государственные праздники.

"В настоящее время реализуются многие форматы взаимодействия власти и гражданских активистов, правозащитников, которые успешно себя зарекомендовали. Однако в тени остаются проблемы взаимодействия власти, НКО и бизнеса (особенно крупных строительных компаний), использующего труд мигрантов", — отмечают авторы доклада.

По их мнению, более эффективной могла бы стать и работа с молодежью в плане противодействия проявлениям ксенофобии.