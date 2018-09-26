МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уровень ксенофобских настроений в России растет на фоне общего роста протестных настроений внутри страны, в то же время свой вклад в этот процесс вносят конфронтация с Западом и санкционное давление, которые укрепляют "оборонные настроения" россиян, считают в Московском бюро по правам человека (МБПЧ).

Эксперты МБПЧ подготовили очередной доклад о ксенофобских и экстремистских проявлениях в январе-августе 2018 года. Анализ ситуации в этот период, по их словам, "показал, что динамика ксенофобских и националистических настроений не выстраивается линейно".

"После нескольких лет их неуклонного снижения (в 2014-2017 гг., а в прошлом году был зафиксирован самый низкий уровень ксенофобии за период начиная с 2003 г.) фиксируется возвратное движение маятника общественного мнения", — отмечено в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Сейчас негативное восприятие представителей иной этнической идентичности в обществе растет, этот тренд подтверждается и результатами социологических опросов, заявляют правозащитники. Они ссылаются на данные "Левада-центра" и исследовательского холдинга "Ромир", а также сведения из ежегодного доклада Центра Кантора при Тель-Авивском университете; все исследования относятся к этому году и указывают на определенный рост ксенофобских настроений в России, отмечено в докладе.

Вместе с тем, эксперты бюро обращают внимание на необходимость при оценке ситуации учитывать несколько факторов – как внутренних, так и внешнеполитических. "Рост ксенофобских настроений происходит, во-первых, на фоне общего роста протестных настроений, вызванных ростом цен, налоговой нагрузкой. Эти протестные настроения политически четко не артикулированы. Однако важно иметь в виду, что их объединяет снижение доверия к институтам власти", — говорится в материале МБПЧ.

С другой стороны, продолжающаяся конфронтация с Западом, новая санкционная волна против России, информационное давление на страну, выражающееся в "деле Скрипалей" и обвинениях во вмешательстве во внутренние дела западных стран, по мнению экспертов, укрепляют "мобилизационные и оборонные настроения, которыми охотно пользуются демагоги и популисты".

"Как следствие, усиление представлений о драматическом "одиночестве", изоляции России, а также неприязненное отношение к "чужакам". Нередки случаи, когда ответственные чиновники пытаются представить проблемы внутреннего порядка как режиссированные из-за рубежа. Все это также вносит вклад в укрепление ксенофобских и националистических настроений", — считают правозащитники.

При этом они отмечают, что "декларация неприятия "чужака" не означает автоматическую трансформацию в погромщика". "Между провозглашаемой ксенофобией и политической акцией пока еще сохраняется дистанция… Сама по себе ксенофобская среда разнородна по взглядам и степени радикализма и агрессии", — указывают авторы доклада.

Они отмечают, что сейчас минимизирована террористическая и экстремистская угроза на Северном Кавказе, годами представлявшая опасность для единства и территориальной целостности страны, "маргинализированы и различные этнонационалистические течения".

"Сегодня ксенофобская угроза для страны выглядит не как нечто целостное, а скорее как веер различных вызовов. В то же время острота проблемы ксенофобии и национализма не снизилась. Очевидно, что националистические и экстремистские течения приспосабливаются к новым историческим условиям", — указано в докладе.