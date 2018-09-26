Почти треть россиян провели свой летний отпуск дома, выяснили социологи

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Большинство опрошенных россиян (32%) рассказали, что провели летний отпуск дома, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции "Итоги лета 2018".

"Лидирующий ответ на вопрос, где россияне провели отпуск и каникулы, стал "Дома". Так ответили 32% опрошенных при том, что отдых дома предпочитают 31% россиян согласно тому же опросу", — констатировал Федоров.

По его словам, на даче отдыхал каждый четвертый респондент – 26%. "Хотя по опросу, на даче хотел бы отдыхать каждый третий из числа опрошенных. На курортах Краснодарского края отдыхали 6%, в Крыму – 3%. Съездили в другой город России, исключая Кубань и Крым, 10%", — прокомментировал ситуацию гендиректор ВЦИОМ.

Эксперт отметил, что 6% респондентов смогли отдохнуть за границей и уточнил, что в основном так ответили жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 12 сентября 2018 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.