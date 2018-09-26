В Москве смертность от инфаркта упала в три раза за шесть лет

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Смертность от инфаркта миокарда в Москве снизилась в три раза за последние шесть лет, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Ежегодное количество умирающих от инфаркта миокарда уменьшилось за последние шесть лет в три раза", — сказал Хрипун на пресс-конференции в среду.

Он подчеркнул, что время с момента обращения в "скорую" до приезда пациента в сосудистый центр составляет в среднем один час. В то же время 38 минут в среднем проходит с момента приезда пациента в приемное отделение до окончания операции по открытию артерий.

"Уровень госпитальной летальности от инфаркта сегодня составляет 6,2%. Это абсолютно европейский и даже опережающий многие страны показатель", — добавил глава ведомства.