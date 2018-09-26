МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мосгордума приняла закон о поддержке москвичей старше 50 лет в рамках изменений пенсионного законодательства, соответствующее решение было принято в ходе заседания в среду. Согласно закону, сохраняются льготы для женщин 55 лет и старше, и для мужчин от 60 лет, также закон предусматривает новые меры социальной поддержки для жителей старше 50 лет.

Так, сохраняются льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси), изготовление и ремонт зубных протезов (кроме стоимости материалов) женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет. Кроме этого, при наличии медицинских показаний неработающие москвичи, достигшие этого возраста, также смогут получать бесплатные путевки в санатории и возмещение стоимости проезда к месту отдыха.

Женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет будет предоставлена льгота, согласно которой данным категориям граждан будут помогать с переселением при реновации.

Помимо того, жители, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", будут оплачивать лишь 50% коммунальных услуг и стоимости проживания в квартире, получать ежемесячную компенсацию затрат на телефонную связь и ежемесячную денежную доплату. Москвичи в возрасте от 50 лет смогут бесплатно проходить диспансеризацию, а также профессиональное обучение, повышение квалификации и профессиональную подготовку, освоить дополнительные знания и предпринимательские навыки по одной из городских программ, получить адресную социальную помощь.

Закон также предполагает создание специального центра переподготовки и трудоустройства жителей, достигших возраста 50 лет. Также жителям Москвы в возрасте 50 лет предоставляется право на получение адресной социальной помощи в случае трудной жизненной ситуации.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.