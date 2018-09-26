В калининградском зоопарке откроют дом престарелых для медведей

КАЛИНИНГРАД, 26 сен — РИА Новости. Дом престарелых для медведей, где будут проживать пять пожилых по медвежьим меркам животных, откроется в четверг в калининградском зоопарке, рассказала журналистам пресс-секретарь калининградского зоопарка Екатерина Михайлова.
Она рассказала, что в одном из вольеров поселится 31-летняя бурая медведица Настя. Она прибыла в калининградский зоопарк в трехлетнем возрасте из зоопарка украинского города Мена. За свою жизнь она стала мамой 42 медвежат, за что в 2013 году была принята в Ассоциацию многодетных матерей. Кроме Насти здесь будет жить 28-летняя уссурийская белогрудая медведица Артистка.
В трех оставшихся вольерах поселят американских черных медведей барибалов: самца Аргона, которому 31 год при средней продолжительности жизни этих медведей 30 лет, самку Ховди (ей тоже 31 год) и их дочь Ханни, которой 18 лет. Поскольку калининградский зоопарк пока не может построить отвечающие современным требованиям вольеры для медведей, Ханни планируется со временем передать в реабилитационный центр для медведей в сафари-парке французского города Погр.
Медвежатник построен как разноуровневые скалы, что доставляет дополнительные проблемы возрастным животным. По рекомендации специалистов старых медведей решили переселить в переоборудованный волчатник. В одном из вольеров оборудовали бассейн, в каждом вольере для "старичков" появился душ, установили гамаки и новые элементы для обогащения среды. Особое внимание уделили покрытию. Пол на новом объекте засыпали корой и щепой, чтобы оберегать суставы животных от охлаждения и нагрузок.