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Общество

В калининградском зоопарке откроют дом престарелых для медведей

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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПосетители у вольера с бурым медведем в Калининградском зоопарке. Архивное фотоПосетители у вольера с бурым медведем в Калининградском зоопарке. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

КАЛИНИНГРАД, 26 сен — РИА Новости. Дом престарелых для медведей, где будут проживать пять пожилых по медвежьим меркам животных, откроется в четверг в калининградском зоопарке, рассказала журналистам пресс-секретарь калининградского зоопарка Екатерина Михайлова.

Патагонская мара с детенышами в Калининградском зоопарке
© Фото : Калининградский зоопарк
В Калининградском зоопарке впервые родился детеныш патагонской мары
"Новая экспозиция получила название "Дом старых медведей". Это пять вольеров, обустроенных для проживания пожилых животных. Планы по обустройству "Дома старых медведей" были представлены председателю группы по медведям Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) Джозе Кок во время ежегодной конференции EAZA в прошлом году. Проект получил одобрение", — сказала Михайлова.

Она рассказала, что в одном из вольеров поселится 31-летняя бурая медведица Настя. Она прибыла в калининградский зоопарк в трехлетнем возрасте из зоопарка украинского города Мена. За свою жизнь она стала мамой 42 медвежат, за что в 2013 году была принята в Ассоциацию многодетных матерей. Кроме Насти здесь будет жить 28-летняя уссурийская белогрудая медведица Артистка.

В трех оставшихся вольерах поселят американских черных медведей барибалов: самца Аргона, которому 31 год при средней продолжительности жизни этих медведей 30 лет, самку Ховди (ей тоже 31 год) и их дочь Ханни, которой 18 лет. Поскольку калининградский зоопарк пока не может построить отвечающие современным требованиям вольеры для медведей, Ханни планируется со временем передать в реабилитационный центр для медведей в сафари-парке французского города Погр.

Медведица усыновила осиротевшего медвежонка в заказнике на Камчатке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Медведица усыновила осиротевшего медвежонка в заказнике на Камчатке
По словам Михайловой, весной 2017 года комиссия EAZA, кандидатом в члены которой является калининградский зоопарк, подвергла жесткой критике условия содержания медведей в зоопарке Калининграда. Исторический медвежатник, построенный почти 100 лет назад, давно не отвечает современным стандартам содержания медведей ни по площади, ни по обустройству, поскольку медведям нужны бассейны для плавания, деревья для лазания и грунт для копания.

Медвежатник построен как разноуровневые скалы, что доставляет дополнительные проблемы возрастным животным. По рекомендации специалистов старых медведей решили переселить в переоборудованный волчатник. В одном из вольеров оборудовали бассейн, в каждом вольере для "старичков" появился душ, установили гамаки и новые элементы для обогащения среды. Особое внимание уделили покрытию. Пол на новом объекте засыпали корой и щепой, чтобы оберегать суставы животных от охлаждения и нагрузок.

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