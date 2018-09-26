МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о ратификации конвенции Международной организации труда, законопроект был принят депутатами единогласно.

Конвенция МОТ о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенция №102) принята на 35-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 28 июня 1952 года в Женеве. В настоящее время ее ратифицировали 55 государств. Она предусматривает, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%.

В соответствии с требованиями конвенции в отношении национальных систем обязательного пенсионного страхования наемных работников, Минтрудом РФ разработана методика расчета коэффициента замещения прежнего заработка для социального обеспечения по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. "Эта методика соответствует юридическим обязательствам, которые планирует взять на себя Россия в связи с участием в конвенции", — отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что конвенция охватывает все основные сферы социального обеспечения, включая медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, по безработице, по старости, в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, семейное обеспечение, обеспечение по материнству, по инвалидности, по случаю потери кормильца. При этом, по словам замминистра труда и соцзащиты Андрея Пудова, из ратификации изъяты разделы обеспечения по безработице и семейное обеспечение.

Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2019 года одновременно с законопроектом об изменениях в пенсионном законодательстве. Комитет Госдумы по труду и соцполитике ранее рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о ратификации конвенции.

Как сообщил в ходе заседания Госдумы спикер нижней палаты парламента, третье чтение проекта будет внесено в работу Думы на четверг.