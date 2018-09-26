МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госдума приняла поправки президента, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве.
Также депутаты одобрили поправки, внесенные "Единой Россией". Часть из них посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Еще одно уточнение связано с индексацией пенсий неработающим пенсионерам.
В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.
Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится ответственность.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается достаточно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.
Сегодня в большинстве государств пенсионный возраст составляет 60-65 лет.