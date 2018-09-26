КЕМЕРОВО, 26 сен — РИА Новости. Семьи погибших и пострадавшие при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" получили единовременную помощь из всех источников финансирования на сумму более 450 миллионов рублей, сообщил в среду заместитель губернатора (по финансам) — начальник главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов на сессии регионального Совета народных депутатов.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Сразу после трагедии для помощи пострадавшим открыли благотворительные счета в главном финансовом управлении Кемеровской области и местном отделении Красного креста. Основные выплаты — как из бюджетов, так и от благотворителей — уже произведены.

"Прошло уже полгода с трагических событий. На выплаты направлено свыше 450 миллионов рублей… На каждого погибшего выплачено по 7 миллионов рублей, то есть всего 420 миллионов рублей. Источники — это средства федерального и областного бюджетов и средства, которые были предоставлены в виде безвозмездной помощи, и также средства, которые поступили от компании (владеющей зданием ТЦ — ред.)", — сказал Малахов.

Ранее сообщалось, что семьи погибших получили по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства РФ, по 1 миллиону из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по 3 миллиона рублей от собственника торгового центра. В июле региональный парламент принял закон о дополнительной единовременной материальной помощи родственникам жертв трагедии по 2 миллиона рублей за счёт благотворительных пожертвований, поступивших на эти цели в областной бюджет.

Замгубернатора напомнил, что пострадавшие при пожаре в зависимости от степени тяжести вреда здоровью получили по 400 и 800 тысяч рублей помощи из резервных фондов правительства РФ и обладминистрации.

Малахов также уточнил, что, помимо материальной помощи, для семей погибших при пожаре в ТЦ принят отдельный региональный закон о предоставлении субсидий на приобретение жилья. Изначально на эти цели в областном бюджете текущего года закладывалась сумма в 45 миллионов рублей, однако ее предлагается увеличить более чем вдвое — до 95 миллионов.

Кроме того, как сообщалось, областные власти взяли на себя все расходы по организации похорон, продолжают работу с каждой семьей и обещают принять конкретные меры поддержки, связанные с жильем, обучением детей, кредитами.