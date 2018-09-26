Полпред потребовал от челябинского губернатора решить проблему с мусором

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов поручил губернатору Челябинской области за три дня нормализовать ситуацию с вывозом мусора в Челябинске, сообщает полпредство.

Ранее сообщалось, что власти Челябинска ввели режим ЧС в городе из-за длительного невывоза мусора с контейнерных площадок. По данным прокуратуры региона, проверка выявила в Челябинске 334 факта ненадлежащего состояния контейнерных площадок из-за длительного невывоза отходов. Заместитель прокурора области Андрей Оборок объявил главе города Челябинска Евгению Тефтелеву предостережение о недопустимости нарушения закона.

"Полпред поручил губернатору Челябинской области принять исчерпывающие меры для нормализации сложившегося положения в течение трех дней. Кроме того, Николай Цуканов поставил задачу руководителям органов прокуратуры и правоохранительных органов разобраться с причинами коллапса, установить и привлечь к ответственности виновных в этом, вплоть до возбуждения уголовных дел", — говорится в сообщении.

По поручению полномочного представителя главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев обсудил принимаемые меры с прокурором области Виталием Лопиным, первым заместителем губернатора региона Евгением Рединым, заместителем главы области Сергеем Сушковым и главой Челябинска Евгением Тефтелевым, обратив внимание на необходимость неукоснительного выполнения поручений полпреда.

К настоящему времени обеспечивается ежедневный вывоз из Челябинска от 700 до 800 тонн бытовых отходов на Полетаевский полигон и около 200 тонн – на Урефтинский полигон. При этом Полетаевский полигон переведен на круглосуточный режим работы. Перевозки мусора в городе осуществляют 84 спецавтомобиля. 15 машин предоставили муниципалитеты Челябинской области, уточняет полпредство.

"Администрация Челябинска в рамках введенного в городе режима повышенной опасности выделила главам городских районов 14 миллионов рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок. Аппарат полномочного представителя продолжает держать ситуацию в городе Челябинск под постоянным контролем", — отмечается в сообщении.