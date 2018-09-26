В Армянске школы возобновили работу после химического выброса на заводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Школы и детсады города Армянска после вынужденных трехнедельных каникул из-за химвыброса на севере Крыма, возобновили работу, сообщила замглавы администрации города Элина Мироненко.

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске, введенный из-за химического выброса, был снят 23 сентября. В МЧС доложили, что все работы, связанные с устранением ЧС, проведены в полном объеме.

"В среду все учебные заведения города примут детей. Школы готовы. Дети с удовольствием пойдут в школу. Я думаю, три недели каникул было достаточно для того, чтобы с новыми силами приступить к учебному процессу. Вчера у нас дошкольники уже пошли в детские сады", — сказала Мироненко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По ее словам, наверстать школьную программу планируется за счет сокращения каникул и корректировки учебных планов.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти в качестве предупредительной меры вывезли детей дошкольного и школьного возраста в оздоровительные учреждения.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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