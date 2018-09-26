В Армянске школы возобновили работу после химического выброса на заводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Школы и детсады города Армянска после вынужденных трехнедельных каникул из-за химвыброса на севере Крыма, возобновили работу, сообщила замглавы администрации города Элина Мироненко.
"В среду все учебные заведения города примут детей. Школы готовы. Дети с удовольствием пойдут в школу. Я думаю, три недели каникул было достаточно для того, чтобы с новыми силами приступить к учебному процессу. Вчера у нас дошкольники уже пошли в детские сады", — сказала Мироненко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По ее словам, наверстать школьную программу планируется за счет сокращения каникул и корректировки учебных планов.
Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.
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