Фургал анонсировал кампанию по борьбе с алкогольными суррогатами

ХАБАРОВСК, 26 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объявил о "непримиримой борьбе" с алкогольными суррогатами и наркотиками в регионе, которая стартует с началом его работы.

В среду избирком Хабаровского края утвердил Фургала от ЛДПР победителем на выборах губернатора.

"Будет непримиримая борьба с торговлей суррогатами алкоголя, наркотиками и всеми теми неприятными вещами, которые, к сожалению, присутствуют на территории края. Компромисса не будет никакого, здесь вопрос стоит о… здоровье наших граждан. Мы не допустим, чтобы травили наших людей", — сказал Фургал журналистам.