РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Superjob: 42 процента россиян согласны получать "серую" зарплату

0550
© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкРоссийские рубли. Архивное фотоРоссийские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Количество россиян, согласных и не согласных получать заработную плату в конверте, разделилось в сентябре практически поровну — 42% и 36%, еще около 20% затруднились ответить на этот вопрос, следует из результатов исследования, которая провела компания Superjob.

Купюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Исследование проводилось 10 сентября среди 1,6 тысячи экономически активных граждан старше 18 лет во всех округах России. Его результаты представила РИА Новости пресс-служба компании.

"На вопрос: "Согласитесь ли вы на работу с "серой" ("черной") зарплатой?" — 42% ответили утвердительно, 36% — отрицательно. 22% респондентов затруднились с ответом", — говорится в сообщении.

Зарплата в конверте чаще всего устраивает мужчин (50%). Женщины, напротив, реже всего поддерживают эту схему оплаты труда: с "черной" или "серой" зарплатой готовы мириться 35% дам, следует из исследования.

Согласных на зарплату в конверте чуть больше в возрастной группе от 35 до 44 лет (47%). Россияне старше 45 лет более ответственны: на "черный" или "серый" заработок согласны только 36% из них, говорится в сообщении.

Наименьшее число россиян, готовых получать заработок в конверте, как следует из сообщения, было в марте (39%).

Среди городов-миллионников наиболее терпимы к неофициальному заработку в Нижнем Новгороде (на зарплату в конверте согласен каждый второй), Казани и Самаре (по 49%). В Челябинске, Омске и Волгограде получать неофициальный заработок согласны по 47%, в Новосибирске и Воронеже — по 46%. Доход в конверте приемлем для 44% жителей Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Перми, добавили в пресс-службе.

Менее терпимы к "серым" зарплатам в Москве (38%). А в Петербурге на неофициальный доход готовы согласиться всего лишь 35%, говорится в сообщении.

Туалет в провинции Афганистана Дайкунди
© Flickr / Institute for Money, Technology and Financial Inclusion
Доллары вместо туалетной бумаги. Уроки экономической истории
Среди городов с населением от полумиллиона человек получать зарплату в конверте чаще всего готовы в Иркутске (54%), Владивостоке (53%), Тольятти и Барнауле (по 52%). Согласны на неофициальный заработок 51% жителей Кемерово, каждый второй житель Ульяновска и Хабаровска, добавили в пресс-службе.

Лояльно относятся к неофициальной зарплате 49% жителей Кирова, 47% Пензы, 46% Оренбурга. Получать зарплату в конверте согласны по 45% респондентов из Краснодара, Саратова и Липецка. В Ижевске таких 44%, в Ярославле 43%. Считают допустимой "серую" и "черную" зарплату 42% жителей Новокузнецка, по 41% Тюмени и Махачкалы, следует из сообщения.

В Рязани и Астрахани респондентов, согласных на "серую" схему, меньше, чем по России (по 40% против 42% по стране). Еще реже на такой способ выплаты заработка соглашаются в Набережных Челнах (39%) и Томске (37%), уточнили в пресс-службе.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена