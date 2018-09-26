Superjob: 42 процента россиян согласны получать "серую" зарплату

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Количество россиян, согласных и не согласных получать заработную плату в конверте, разделилось в сентябре практически поровну — 42% и 36%, еще около 20% затруднились ответить на этот вопрос, следует из результатов исследования, которая провела компания Superjob.

Исследование проводилось 10 сентября среди 1,6 тысячи экономически активных граждан старше 18 лет во всех округах России. Его результаты представила РИА Новости пресс-служба компании.

"На вопрос: "Согласитесь ли вы на работу с "серой" ("черной") зарплатой?" — 42% ответили утвердительно, 36% — отрицательно. 22% респондентов затруднились с ответом", — говорится в сообщении.

Зарплата в конверте чаще всего устраивает мужчин (50%). Женщины, напротив, реже всего поддерживают эту схему оплаты труда: с "черной" или "серой" зарплатой готовы мириться 35% дам, следует из исследования.

Согласных на зарплату в конверте чуть больше в возрастной группе от 35 до 44 лет (47%). Россияне старше 45 лет более ответственны: на "черный" или "серый" заработок согласны только 36% из них, говорится в сообщении.

Наименьшее число россиян, готовых получать заработок в конверте, как следует из сообщения, было в марте (39%).

Среди городов-миллионников наиболее терпимы к неофициальному заработку в Нижнем Новгороде (на зарплату в конверте согласен каждый второй), Казани и Самаре (по 49%). В Челябинске, Омске и Волгограде получать неофициальный заработок согласны по 47%, в Новосибирске и Воронеже — по 46%. Доход в конверте приемлем для 44% жителей Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Перми, добавили в пресс-службе.

Менее терпимы к "серым" зарплатам в Москве (38%). А в Петербурге на неофициальный доход готовы согласиться всего лишь 35%, говорится в сообщении.

Среди городов с населением от полумиллиона человек получать зарплату в конверте чаще всего готовы в Иркутске (54%), Владивостоке (53%), Тольятти и Барнауле (по 52%). Согласны на неофициальный заработок 51% жителей Кемерово, каждый второй житель Ульяновска и Хабаровска, добавили в пресс-службе.

Лояльно относятся к неофициальной зарплате 49% жителей Кирова, 47% Пензы, 46% Оренбурга. Получать зарплату в конверте согласны по 45% респондентов из Краснодара, Саратова и Липецка. В Ижевске таких 44%, в Ярославле 43%. Считают допустимой "серую" и "черную" зарплату 42% жителей Новокузнецка, по 41% Тюмени и Махачкалы, следует из сообщения.

В Рязани и Астрахани респондентов, согласных на "серую" схему, меньше, чем по России (по 40% против 42% по стране). Еще реже на такой способ выплаты заработка соглашаются в Набережных Челнах (39%) и Томске (37%), уточнили в пресс-службе.