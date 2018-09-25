Власти хотят вынести на голосование вопрос о снижении скорости в Москве

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Москвы планируют провести опрос среди горожан о понижении скорости на центральных улицах столицы, заявил в интервью газете "Коммерсант" заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Несколько лет назад ЦОДД в "Активном гражданине" проводил опрос о снижении скорости в центре, но горожане выступили против. "Тогда мы привели не все аргументы в пользу предлагаемых ограничений, не убедили москвичей. Мы снова вынесем те же улицы на голосование", — сказал Ликсутов.

Заммэра пояснил, что тогда горожанам не рассказали, к примеру, о том, что при скорости движения выше 54 километров в час в 90% случаев пешеход при наезде автомобиля гибнет, а если скорость ниже, то человек остается жив после столкновения с машиной.

При этом Ликсутов подчеркнул, что такое решение не будет приниматься без учета мнения москвичей, это, по его словам, "принципиальная позиция правительства Москвы".

"Отдельным перечнем пойдут улицы, где УГИБДД уже выявило очаги аварийности. По ним голосования мы проводить не будем, там скорость нужно ограничить обязательно, иного выхода просто нет, это твердая позиция сотрудников полиции, ответственных за безопасность дорожного движения", — добавил он.