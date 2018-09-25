На некоторых московских улицах в 2019 году изменится скоростной режим

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Москвы готовят постановление об изменении скоростного режима на ряде улиц, изменения могут вступить в силу уже в следующем году, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, в некоторых местах разрешенная скорость будет увеличена. Ликсутов добавил, что на этих улицах речь, скорее, будет идти о восстановлении прежнего скоростного режима, который был ограничен на время проведения реконструкции и ремонтных работ. Кроме того, по его словам, скорости будут увеличены на ряде вылетных магистралей, где уже снилась аварийность.
Такие изменения, отметил Ликсутов, коснутся Варшавского шоссе на участках от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от МКАД до Молодцовского проезда, где разрешенная скорость движения увеличится с 60 до 80 километров в час.
Он уточнил, что решения будут приняты до Нового года, и изменения начнут вступать в силу уже в следующем году.