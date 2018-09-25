На некоторых московских улицах в 2019 году изменится скоростной режим

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Москвы готовят постановление об изменении скоростного режима на ряде улиц, изменения могут вступить в силу уже в следующем году, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Мы готовим постановление правительства Москвы по изменению скоростного режима на некоторых улицах, документы сейчас проходят согласование с органами полиции и УГИБДД Москвы", — сказал Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, в некоторых местах разрешенная скорость будет увеличена. Ликсутов добавил, что на этих улицах речь, скорее, будет идти о восстановлении прежнего скоростного режима, который был ограничен на время проведения реконструкции и ремонтных работ. Кроме того, по его словам, скорости будут увеличены на ряде вылетных магистралей, где уже снилась аварийность.

Такие изменения, отметил Ликсутов, коснутся Варшавского шоссе на участках от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от МКАД до Молодцовского проезда, где разрешенная скорость движения увеличится с 60 до 80 километров в час.

"Одновременно с этим есть улицы, где мы хотим разрешенную скорость, наоборот, ограничить. Речь идет о центре города, улицах с интенсивным пешеходным движением. Мы хотим добиться, чтобы автомобили ездили в таких местах со скоростью не более 60 километров в час. Но поскольку по законодательству за превышение более чем на 20 километров в час не штрафуют, знаки будут установлены с ограничением в 40 километров в час", — пояснил глава ведомства.

Он уточнил, что решения будут приняты до Нового года, и изменения начнут вступать в силу уже в следующем году.