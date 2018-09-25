Мережко выступил за создание сети государственных кинотеатров в России

ЯЛТА, 25 сен – РИА Новости. Народный артист РФ, кинорежиссер Виктор Мережко выступил за создание сети государственных кинотеатров.

"Отечественный кинематограф на подъеме. Не хватает кинопроката, потому что кинотеатры находятся в частных руках, и пробить эту стенку очень сложно. Если бы была государственная киносеть. Вообще я сторонник того, чтобы кино стало монополией государства. Это было бы правильно", — сказал Мережко журналистам на церемонии закрытия III Ялтинского Международного кинофестиваля "Евразийский мост".

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей.