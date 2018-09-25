МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пуско-наладочные работы по включению отопления в Москве продлятся пять дней, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В соответствии с действующими нормативами, тепло подается в здания и учреждения, если температура наружнего воздуха в течение пяти суток ниже 8 градусов. Но учитывая то, что достаточно быстро наступили такие прохладные дни, мэром города было принято решение осуществить запуск тепла значительно раньше. Наша система теплоснабжения, система генерации, вся система транзита тепла и приема тепла потребителями готова к решению этой задачи, и было принято решение досрочно запустить тепло. Запуск тепла начался, начался он с сегодняшнего дня, во вторник, и будет идти в соответствии с действующими нормативами в течение пяти дней. Это время будет подаваться тепло, будет идти пуско-наладка", — сказал Бирюков, его заявление опубликовано на официальной странице комплекса городского хозяйства столицы в Facebook.

Он отметил, что комплекс работает в тесном взаимодействии со всеми службами, которые получают тепло, и с жителями.

"Если возникают какие-то проблемы, то они отрабатываются. Надо понимать, что во время летнего периода проводились мероприятия по подготовке к зиме, и могут быть какие-то отдельные стояки с непрогревом. Достаточно обратиться с заявками на действующие порталы города, и тут же будут внесены все коррективы, чтобы тепло дошло до каждого радиатора отопления", — подчеркнул заммэра.

По его словам, в первую очередь тепло подается в учреждения социальной сферы — детские сады, школы, больницы, поликлиники, дома с круглосуточным пребыванием населения.

"Работа идет не только в старых границах Москвы, но и на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Еще раз подчеркиваю, что 16 ТЭЦ, примерно около 180 квартальных и районных котельных готовы и занимаются генерацией тепла, готовы почти 17 тысяч километров теплопроводов для того, чтобы принести тепло в каждую квартиру, в каждый дом, в каждое социальное учреждение", — добавил Бирюков.