В Госдуме поддержали законопроекты о доступности госуслуг в соцсфере

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание услуг в социальной сфере.

Базовый законопроект и сопутствующие изменения в законодательство, внесенные правительством РФ, направлены на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта.

В целях создания равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, предусматривается проведение совместных конкурсов между ними. Проведение конкурсов только для негосударственных организаций, как это делается в настоящий момент, ограничивает их участие в оказании госуслуг и снижает стимул для госучреждений бороться за потребителей и повышать качество оказываемых услуг, считает кабмин.

Предлагаемые изменения допускают участие потребителя услуг в выборе их исполнителя. Для этого предусмотрена возможность использования сертификата, дающего гражданам право самостоятельно выбрать организацию, которая будет оказывать им ту или иную услугу за бюджетные средства.

Сертификаты на оказание госуслуг в сфере дополнительного образования детей позволят негосударственным организациям, работающим в этой сфере (кружки, секции и т.п.), отказаться от платы, взимаемой с родителей за подготовку ребенка, расширят выбор и заинтересованность родителя в поиске дополнительного развития для ребенка, считает кабмин.