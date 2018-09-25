Свинья Роза, которой в марте 2018 года с помощью робота-хирурга российского производства была произведена операция по удалению миомы матки. 4 июня 2018

Свинья Роза, которой в марте 2018 года с помощью робота-хирурга российского производства была произведена операция по удалению миомы матки. 4 июня 2018

САРАТОВ, 25 cен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свинка Роза из Пензы, которая забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга, родила шестерых поросят, сообщил РИА Новости во вторник профессор Пензенского государственного аграрного университета Геннадий Боряев.

Свинка Роза из пензенского хозяйства "Красная горка" прославилась на всю Россию в марте 2018 года, когда ее выбрали первой пациенткой для проведения операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга.

Операцию провел главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь, а робот ассистировал. Чтобы на деле убедиться в успехе операции, уже 26 мая Розе привезли жениха Бориса, который активно работает над пополнением поголовья в этом хозяйстве, а в июне стало известно, что она забеременела.

"Она родила в ночь на 22 сентября шесть здоровеньких поросят — нормально для первого раза. Бывает и восемь, и десять, но она шесть нам принесла. Два поросенка похожи на папу — пятнистые, как далматинцы… На первом этапе мы, конечно, довольны (результатом)", — сказал заведующий кафедрой биологии, биологических технологий и ветеринарно-санитарной экспертизы ПГАУ.

По его словам, эксперимент будет продолжаться, специалисты продолжат наблюдать, как поросята развиваются, как свинка Роза осеменится во второй раз, сколько принесет потомства, то есть, как у нее будут работать после восстановления воспроизводительные функции.

Боряев отметил, что в течение 45-50 суток от рождения поросята будут питаться молоком матери, а потом их переведут на стационарный рацион для молодняка, а спустя семь-десять дней после этого по физиологическим параметрам свинка Роза вновь должна прийти в охоту.

"Она нормально себя чувствует. Привезем этого же папу (хряка Бориса) и будем смотреть, как произойдет оплодотворение. И следующее потомство у нее будет в конце февраля — начале марта, если все благополучно будет. Там уже будем оценивать: если будет динамика идти и по крупноплодности, и по количеству поросят в сторону увеличения, значит, можем говорить, что эксперимент положительный", — рассказал доктор биологических наук.

От того, насколько успешно пройдет эксперимент со свиньей Розой, зависит развитие роботохирургии. Врачи рассчитывают, что если все пройдет удачно, со временем подобные операции с участием практичных, мобильных и сделанных в России роботов можно будет проводить и на людях, поскольку робот делает очень маленькие проколы в теле пациента, а такие раны заживут гораздо быстрее, чем при полостных операциях.