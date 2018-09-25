Очередь за новым iPhone в Москве растет, несмотря на плохую погоду

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Очередь за новыми моделями iPhone в Москве продолжает расти, несмотря на дождь и ветер, большинство из ожидающих планируют продать место в очереди в день официального старта продаж смартфонов 28 сентября.

Очередь возле магазина re:Store на Тверской, 27 начала собираться в воскресенье вечером. По словам представителя ритейлера Людмилы Семушиной, в воскресенье очередь состояла из трех человек, в понедельник днем желающих купить новинки Apple стало шестеро.

Во вторник днем таких энтузиастов стало еще больше несмотря на ухудшение погоды — около десяти человек мокли под дождем, выяснил корреспондент РИА Новости. Часть из них расположилась на тротуаре с пляжными зонтами и термосами. Молодые люди планируют таким образом заработать, продав свое место в очереди в день старта продаж или перепродав смартфон. При этом они не раскрыли планируемую сумму заработка.

Американская компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи рублей. Официальные продажи iPhone XS и XS Max начинаются в России 28 сентября, 21 сентября российские ритейлеры открыли предзаказ на устройства.

В день старта предзаказа на новые iPhone 21 сентября в сети стали появляться объявления о продаже очереди за новинками. Так, на Avito в пятницу самое дорогое такое предложение стоило 450 тысяч рублей, на "Юле" место в первой десятке в очереди в Москве оценивалось в 270 тысяч рублей.

Также в пятницу, 21 сентября, когда начались мировые продажи iPhone XS и iPhone XS Max, в рунете появились объявления о перепродаже этих смартфонов, купленных за рубежом, с наценкой в среднем в 2 раза.