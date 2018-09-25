ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Якутия в октябре примет участие в пробной переписи населения, сообщила РИА Новости руководитель территориального управления федеральной службы государственной статистики Ирина Гаевая.

Всероссийская перепись населения запланирована Росстатом на 2020 год. Пробная перепись пройдет в октябре 2018 года. Кампанию организуют в два этапа. С 1 по 10 октября в переписи смогут участвовать все пользователи единого электронного портала госуслуг. Во втором этапе статисты перепишут жителей девяти пилотных регионов.

"С 16 по 27 октября локальный этап пробной переписи охватит население Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, Алеутского района Камчатского края, города Минусинск Красноярского края, Нижнеудинского и Катангского районов Иркутской области, города Великий Новгород, поселка городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, района Свиблово СВАО города Москвы, муниципального округа Княжево города Санкт-Петербурга, а также Хангаласского района Якутии", — рассказала Гаевая.

По словам главного статиста региона, ранее всероссийская перепись населения проходила в несколько этапов, но в 2020 году учет граждан, проживающих на территории России, возможно, пройдет в один период.

"Для республики, у которой больше половины населенных пунктов отнесены к труднодоступным, крайне важно участвовать в проекте и понять, возможно ли это в нашем случае", — сказала Гаевая.

По данным переписи населения Якутии в 2010 году, численность жителей региона составила 958 528 человек, а Хангаласского района – более 32 тысяч.

"Мы готовы к началу кампании. Уточнение адресного хозяйства проведено. Персонал для пробной переписи населения в районе имеется. Зарплата переписчика составляет около 16 тысяч рублей", — добавила руководитель Сахастата.

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