Британец прожил неделю в аэропорту Пулково из-за несчастной любви

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Британец Стивен Бирд прожил неделю в петербургском аэропорту Пулково из-за проблем с видом на жительство, передает "Пятый канал".

Бирд застрял в здании аэровокзала из-за отсутствия денег и проблем с документами. Российский вид на жительство оказался просрочен, а по британскому паспорту мужчину не выпускают из страны.

"На меня заполнили стопку бумаг размером с книгу. И оштрафовали на две тысячи рублей. Потом еще миграционная служба продержала 30 часов. Покормили всего один раз. И оштрафовали еще на пять тысяч. А у меня всего с собой было десять тысяч", — рассказал Бирд журналистам.

До этого британец восемь лет прожил под Иркутском вместе с русской супругой. У них родился сын. Однако семейная жизнь не задалась, и жена ушла к другому. Бирд утверждает, что все еще любит ее.

По словам женщины, она оказалась удивлена проблемой, с которой столкнулся ее бывший муж.

"Мы купили ему билет, чтобы оформил пенсию. А потом чтобы вернулся сюда, снял квартиру и жил отдельно", — заявила она.

По словам Бирда, после визита на родину он планирует вновь вернуться в Россию к сыну.

"Я все еще люблю Россию. Обожаю просто. И очень хочу остаться", — сказал он.