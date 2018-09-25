Госдума утвердила уголовное наказание за увольнение предпенсионеров

Посетитель с газетой Работа на ярмарке вакансий в Казани. Архивное фото

Посетитель с газетой Работа на ярмарке вакансий в Казани. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, вводящий наказание за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста.

Согласно документу, который в начале сентября внес на рассмотрение депутатов президент Владимир Путин, нарушение повлечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Соответствующие изменения планируется внести и в Уголовный кодекс.

Под предпенсионным возрастом понимается пятилетний период до назначения гражданину пенсии по старости, в соответствии с пенсионным законодательством.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркивал, что депутаты Госдумы должны сделать все, чтобы "чтобы гражданин предпенсионного возраста был защищен".

Накануне на заседании рабочей группы по доработке пенсионного законодательства Володин объявил, что после принятия пенсионного пакета законов, группа продолжит свою деятельность по совершенствованию законодательства и применения норм на практике, получая обратную связь от граждан.

Предпенсионеры получат дополнительные льготы

Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что ведомство наладит взаимодействие с работодателями для предоставления сотрудникам предпенсионного возраста льготы в виде оплачиваемых дней на диспансеризацию.

По его словам, это будет сделано в электронном виде на основании соглашений с работодателями.

"У нас действует порядка 700 тысяч соглашений с крупнейшими работодателями об электронном взаимодействии для назначения пенсий. Полагаю, что этот опыт может быть использован и в организации работы с "предпенсионерами", — сказал Дроздов РИА Новости.

Он пояснил, что после первого января, когда программа заработает в полной мере, гражданам больше не придется собирать справки, подтверждающие право на льготу. Они смогут просто подать заявление в налоговую службу, где уже будут находиться сведения от Пенсионного фонда, переданные по электронным каналам.

Подтвердить статус предпенсионера и получить необходимые документы можно будет в многофункциональных центрах, в ПФР, а также в электронном виде на сайте пенсионного фонда или портале госуслуг.

Изменения пенсионного законодательства

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

В частности, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.