РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Госдума утвердила уголовное наказание за увольнение предпенсионеров

Сюжет:
Обсуждение изменения пенсионного возраста в России (320)
(обновлено: 15:29 25.09.2018)
7441337
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПосетитель с газетой Работа на ярмарке вакансий в Казани. Архивное фотоПосетитель с газетой Работа на ярмарке вакансий в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, вводящий наказание за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста.

Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В МЭР рассказали, как пенсионные изменения могут повлиять на число занятых
Согласно документу, который в начале сентября внес на рассмотрение депутатов президент Владимир Путин, нарушение повлечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Соответствующие изменения планируется внести и в Уголовный кодекс.

Под предпенсионным возрастом понимается пятилетний период до назначения гражданину пенсии по старости, в соответствии с пенсионным законодательством.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркивал, что депутаты Госдумы должны сделать все, чтобы "чтобы гражданин предпенсионного возраста был защищен".

Накануне на заседании рабочей группы по доработке пенсионного законодательства Володин объявил, что после принятия пенсионного пакета законов, группа продолжит свою деятельность по совершенствованию законодательства и применения норм на практике, получая обратную связь от граждан.

Предпенсионеры получат дополнительные льготы

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
"Опора России" предложит Медведеву снизить взнос в ПФР для предпенсионеров
Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что ведомство наладит взаимодействие с работодателями для предоставления сотрудникам предпенсионного возраста льготы в виде оплачиваемых дней на диспансеризацию.

По его словам, это будет сделано в электронном виде на основании соглашений с работодателями.

"У нас действует порядка 700 тысяч соглашений с крупнейшими работодателями об электронном взаимодействии для назначения пенсий. Полагаю, что этот опыт может быть использован и в организации работы с "предпенсионерами", — сказал Дроздов РИА Новости.

Он пояснил, что после первого января, когда программа заработает в полной мере, гражданам больше не придется собирать справки, подтверждающие право на льготу. Они смогут просто подать заявление в налоговую службу, где уже будут находиться сведения от Пенсионного фонда, переданные по электронным каналам.

Подтвердить статус предпенсионера и получить необходимые документы можно будет в многофункциональных центрах, в ПФР, а также в электронном виде на сайте пенсионного фонда или портале госуслуг.

Изменения пенсионного законодательства

Оформление кредитов в новом центре ипотечного кредитования в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сбербанк планирует повысить максимальный возраст по ипотеке
В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

В частности, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Предложения Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства
Комментировать
Общество
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
МодераторТыИзРФ ВедёшьСвоюБорьбу?
"реформу" отменяйте, граждане против!
15:37
25.09.2018
ОтветитьНе отвечать
Наталия Фенченко
Будут увольнять без риска наказания за 6 лет до наступления пенсионного возраста.
15:52
25.09.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена