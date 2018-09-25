Отличников в российских вузах стало больше, заявила Голикова

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Отличников, поступивших бюджетные места в российские вузы, в 2018-2019 учебном году стало больше, а троечников меньше, об этом свидетельствуют данные межведомственного мониторинга, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Отличников в вузах стало больше, троечников меньше. Доля отличников, набравших в среднем более 70 баллов в пересчёте на один экзамен, выросла с 43,5% в 2017 году до 47,6% в 2018 году. Доля троечников — менее 56 баллов — снизилась с 20,5 % до 17,2%. Без вступительных экзаменов зачислен 4881 победитель и призер олимпиад школьников, это на 21% больше, чем в прошлом году", — сказала Голикова журналистам во вторник.

По ее словам, такие результаты стали возможным благодаря тому, что ряд вузов последовал за ведущими университетами РФ и установил в правилах приема минимальный уровень баллов по тем или иным предметам.

"Уровень сдачи, уровень баллов повысился", — пояснила вице-премьер.

Голикова отметила, что в мониторинге принимали участие 420 вузов (за исключением тех, кто готовит творческих специалистов и вузы силовых ведомств), исследование касалось только бюджетных мест.

"В 2018 году число регионов, где на первый курс принято больше половины отличников, выросло почти в три раза — с четырёх до одиннадцати. К Москве, Питеру, Томску и Татарстану в этом году добавились Новосибирская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан, Нижегородская и Тюменская области", — добавила она.

Также вице-премьер отметила, что Москва по-прежнему лидирует в рейтинге регионов с высоким качеством приема: здесь оно выросло с 76,5 в 2017 году до 78,4 в 2018 году, причём разрыв между московскими вузами и питерскими увеличился.

Голикова добавила, что максимальный рост качества приема в 2018 году отмечен в Бурятии, Татарстане, Ленинградской и Ростовской областях.