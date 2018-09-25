Предпенсионеров освободят от сбора справок для льгот

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Пенсионном фонде России (ПФР) работают над программным обеспечением, с помощью которого ПФР будет в электронной форме передавать информацию, необходимую для предоставления гражданам предпенсионного возраста налоговых льгот, и это освободит людей от необходимости собирать справки, заявил глава фонда Антон Дроздов.

Он напомнил, что в соответствии с поправками, внесенными в законопроект об изменениях в пенсионной системе, люди предпенсионного возраста смогут сохранить на время переходного периода льготы, положенные им в соответствии с текущим законодательством.

"Мы со своей стороны уже начали работать над новым программным обеспечением, которое готовы внедрить с 1 января 2019 года. С его помощью ПФР будет передавать в электронной форме посредством СМЭВ (системы межведомственного электронного взаимодействия — ред.) информацию, необходимую для предоставления гражданам предпенсионного возраста налоговых льгот или мер социальной помощи. К таким относятся льготы по налогу на недвижимость и на землю, по проезду в общественном транспорте, по покупке медикаментов, по ЖКХ, а также льготы при газификации и капремонте", — сказал РИА Новости Дроздов.

По его словам, использовать эти данные смогут не только Федеральная налоговая служба, с которой уже налажен обмен, и другие федеральные органы исполнительной власти, но также и органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения.

"Все данные будут доступны в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), к которой уже сейчас подключено порядка 2,5 тысяч органов власти", — отметил Дроздов.

Ранее глава ПФР, говоря о получении льготы в виде дополнительно оплачиваемых дней на диспансеризацию, пояснял, что для граждан отпадет необходимость собирать справки, подтверждающие право на льготы, – достаточно будет подать заявление в ФНС, где на тот момент уже будут храниться сведения от Пенсионного фонда, переданные через СМЭВ.

При этом, по его словам, любой работник сможет подтвердить свой статус "предпенсионера" и получить все необходимые сведения в МФЦ, клиентской службе ПФР, а также в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.