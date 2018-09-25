СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Политика компании по бронированию отелей Booking.com, которая ограничила работу на полуострове, не повлияла на курортный сезон в Крыму, заявила журналистам руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации Крыма Валентина Марнопольская.

Летом появились сообщения, что сервис Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки заявлена работа. Кроме того, были обнулены рейтинги и история отзывов о крымских отелях.

"Не было проблем, вообще не было", — сказала Марнопольская, отвечая на вопрос, повлияла ли на объем турпотока в Крым политика Booking.com.

Она отметила, что ограничения на сервисе в отношении бронирования отдыха в Крыму возникли не в 2018 году, а ранее.

"Меня удивила информация по Booking.com. То, что можно было забронировать отдых, только поставив галочку, что цель путешествия не отдых, а работа – это было еще год назад. Почему эту информацию подняли в этом году – совершенно нелогично", — сказала Марнопольская.

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