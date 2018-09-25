МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко направила запрос на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой взять на личный контроль ситуацию с действующими в Крыму тарифами международного роуминга, из-за которых граждане вынуждены переплачивать за услуги связи, сообщила пресс-службе партии во вторник.

"Мною был направлен депутатский запрос на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой детально разобраться в ситуации, почему на территории нашей страны, в Крыму, действуют тарифы международного роуминга, пользуясь которыми граждане должны платить астрономические суммы за такие, казалось бы, обыденные услуги как связь и интернет. Данная ситуация абсолютно недопустима и противоречит идее территориальной целостности и единого правового поля страны", — цитирует пресс-служба партии слова Кувычко.

В партии уточнили, запрос был подготовлен на основе ситуации, в которую попала одна из семей, которая отдыхала в Крыму, пользуясь услугами одного из операторов "большой четверки". "По возвращению семья получила уведомление о необходимости погасить задолженность за услуги связи в размере суммы, многократно превышающей среднюю зарплату по стране", — сообщили в ЕР.

ФАС в августе 2017 года предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря 2017 года служба продлила до 31 января для трех операторов — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение этого предупреждения, для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа.

В марте 2018 года ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки". В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, а до этого исходящие звонки, интернет-трафик и смс в поездках по РФ также были переведены на тарифы домашнего региона. ФАС закрыла дела в отношении операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.

Как позже пояснил РИА Новости замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Максим Яковлев, региона данные меры не коснутся региона, поскольку "ни один из этих операторов не работает в республике, поэтому у нас также действуют их роуминговые соглашения с нашими операторами".

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