Госдума приняла закон о приоритетном выборе даты отпуска многодетными

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой. Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ положением, в соответствии с которым работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.

По мнению автора проекта, введение возможности самостоятельного выбора многодетными родителями удобного времени ежегодного отпуска даст им возможность более активно участвовать в воспитании детей и "с большей вероятностью позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха".

Как ранее отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, эти поправки в Трудовой кодекс являются социальной инициативой, которая призвана сделать жизнь многодетных семей комфортнее.

"Есть категории, к желаниям которых работодатель должен прислушаться. К ним относятся инвалиды и ветераны войны, работники в возрасте до 18 лет, почетные доноры и еще некоторые категории. Сегодня в этот перечень добавились и многодетные родители. Такая норма существовала ещё со времён СССР, и это хорошая, правильная норма. Теперь она есть в современном российском законодательстве. Это значит, что у многодетных родителей появилась прекрасная возможность совмещать отпуска, чтобы провести отпуск всей семьей", — пояснил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.