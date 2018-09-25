Синоптики заявили, что "первых снежинок" в Москве пока ждать не стоит

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Появление снега, даже в виде "первых снежинок" в Москве пока ожидать не стоит, заявили РИА Новости в центре погоды "Фобос" во вторник.

В воскресенье специалист "Фобоса" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в ночь на среду и утром в Москве могут появиться первые снежинки, подчеркнув, что речи о снегопаде пока не идет.

Однако во вторник в центре опровергли этот прогноз.

"Это невозможно", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сохранении воскресного прогноза.