Глава ПФР рассказал об использовании зданий фонда

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Все здания Пенсионного фонда переданы ему в пользование Росимуществом и являются офисными зданиями для служебного пользования, а отдельные случаи нецелевого использования средств на содержание помещений ПФР возьмет на контроль, заверил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.
Вопрос, касающийся дороговизны зданий ПФР возник и на пленарном заседании Госдумы во вторник. Депутат Виталий Пашин (ЛДПР) обратился к главе Пенсионного фонда Антону Дроздову с вопросом об обоснованности содержания и строительства "пенсионных дворцов".
"Насчет дворцов я хотел сказать, что они все построены по нормативам, просто нужно зайти внутрь – это обычные офисы. Действительно, у нас есть несколько зданий, построенных где-то 10 лет назад, находящиеся на центральных улицах больших городов. Они принадлежат Росимуществу, нам переданы в оперативное управление. И я хотел сказать, что они используются только как рабочие офисы", — ответил Дроздов.
Депутат Дмитрий Ионин (СР) в свою очередь задал вопрос, проводит ли фонд мониторинг, чтобы избежать нецелевого использования помещений. В пример он привел город Березовский Свердловской области, где три года назад Росимущество предоставило помещение для Пенсионного фонда, однако за три года так и не был расторгнут договор с частной фирмой, у которой арендовались помещения.
"Спасибо, мы возьмем на контроль конкретно этот случай. Безусловно, мы проводим мониторинг использования средств Пенсионного фонда по эффективности. В частности, мы обязательно анализируем, что в данном конкретном регионе лучше — арендовать, строить или приобретать здание. И безусловно, есть методика утвержденная, которая контролируется Счетной палатой", — ответил Дроздов.
При этом глава ПФР отметил, что фонд исходит из того, что его представительство должно быть в каждом районе, пока взаимодействие с гражданами не перешло в электронный формат полностью. "Все-таки у нас особый контингент. Люди должны прийти, узнать. Особенно, когда меняется законодательство, мы просто работаем без выходных", — пояснил Дроздов.