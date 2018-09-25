Глава ПФР рассказал об использовании зданий фонда

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Все здания Пенсионного фонда переданы ему в пользование Росимуществом и являются офисными зданиями для служебного пользования, а отдельные случаи нецелевого использования средств на содержание помещений ПФР возьмет на контроль, заверил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телеобращении, посвященном изменениям в пенсионном законодательстве, заявил, что как альтернативу повышению пенсионного возраста предлагают продажу всех зданий Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Отметив, что людей раздражает, что в ПФР "слишком размахнулись со своими апартаментами", Путин сообщил, что общая стоимость этих объектов составляет 120 миллиардов рублей, чего хватит лишь на шесть дней выплат пенсий.

Вопрос, касающийся дороговизны зданий ПФР возник и на пленарном заседании Госдумы во вторник. Депутат Виталий Пашин (ЛДПР) обратился к главе Пенсионного фонда Антону Дроздову с вопросом об обоснованности содержания и строительства "пенсионных дворцов".

"Насчет дворцов я хотел сказать, что они все построены по нормативам, просто нужно зайти внутрь – это обычные офисы. Действительно, у нас есть несколько зданий, построенных где-то 10 лет назад, находящиеся на центральных улицах больших городов. Они принадлежат Росимуществу, нам переданы в оперативное управление. И я хотел сказать, что они используются только как рабочие офисы", — ответил Дроздов.

"В 2015 году мы утвердили типовые проекты с Минстроем, и в данном случае все наши клиентские службы и те, что используются для приема граждан, они ремонтируются и строятся только по этим типовым проектам, при этом предусматривается доступная среда, все необходимые меры противопожарной безопасности", — добавил глава ПФР.

Депутат Дмитрий Ионин (СР) в свою очередь задал вопрос, проводит ли фонд мониторинг, чтобы избежать нецелевого использования помещений. В пример он привел город Березовский Свердловской области, где три года назад Росимущество предоставило помещение для Пенсионного фонда, однако за три года так и не был расторгнут договор с частной фирмой, у которой арендовались помещения.

"Спасибо, мы возьмем на контроль конкретно этот случай. Безусловно, мы проводим мониторинг использования средств Пенсионного фонда по эффективности. В частности, мы обязательно анализируем, что в данном конкретном регионе лучше — арендовать, строить или приобретать здание. И безусловно, есть методика утвержденная, которая контролируется Счетной палатой", — ответил Дроздов.

При этом глава ПФР отметил, что фонд исходит из того, что его представительство должно быть в каждом районе, пока взаимодействие с гражданами не перешло в электронный формат полностью. "Все-таки у нас особый контингент. Люди должны прийти, узнать. Особенно, когда меняется законодательство, мы просто работаем без выходных", — пояснил Дроздов.