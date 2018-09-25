В России хотят ввести наказание за фальсификацию продукции

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор планирует внести в правительство РФ проект, который предусматривает наказание за фальсификацию пищевой продукции, сообщила глава ведомства Анна Попова по вторник.

"Первое, с чем к вам пойдем, внесём в правительство — это изменение кодекса по фальсификации. К сожалению, понятия фальсификации… в административном и уголовном кодексе нет вообще, и административного и уголовного наказания за это тоже нет", — заявила Попова в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

По ее словам, понятие контрафакта и понятие фальсификата отличаются, поскольку современная химическая промышленность способна сделать так, чтобы продукция имела те же потребительские свойства, однако это будет являться фальсификацией.

Глава Роспотребнадзора также отметила несовершенство законодательства в вопросе выдачи разрешений на установку станций 4G, поскольку с 2011 года, по словам Поповой, необходимую для получения разрешения экспертную гигиеническую оценку могут проводить любые организации, получившие аккредитацию.