В России хотят ввести наказание за фальсификацию продукции

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор планирует внести в правительство РФ проект, который предусматривает наказание за фальсификацию пищевой продукции, сообщила глава ведомства Анна Попова по вторник.
По ее словам, понятие контрафакта и понятие фальсификата отличаются, поскольку современная химическая промышленность способна сделать так, чтобы продукция имела те же потребительские свойства, однако это будет являться фальсификацией.
Глава Роспотребнадзора также отметила несовершенство законодательства в вопросе выдачи разрешений на установку станций 4G, поскольку с 2011 года, по словам Поповой, необходимую для получения разрешения экспертную гигиеническую оценку могут проводить любые организации, получившие аккредитацию.