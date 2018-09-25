Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об усилении ветра

Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. МЧС во вторник предупреждает жителей Москвы и Московской области о том, что в ближайшие часы ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.

"По информации синоптиков Росгидромет, в период с 13.00 часов с сохранением до 23.00 часов 25 сентября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду", — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Аналогичное предупреждение опубликовано также на сайте областного главка МЧС.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.