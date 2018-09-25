В Челябинск прибудут дополнительные машины для скорейшего вывоза мусора

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен — РИА Новости. Дополнительные машины для уборки мусора будут направлены в Челябинск, где объявлен режим повышенной опасности, из других городов Челябинской области, сообщил во вторник пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

Как сообщалось, челябинская прокуратура проводила проверку соблюдения законодательства в части вывоза отходов с городских контейнерных площадок в городе, которая показала, что коммунальные службы, собирающие и вывозящие мусор, работают с нарушениями.

Так, городские контейнерные площадки в разных районах города, в том числе на улицах Танкистов, Островского, Елькина и других, переполнены отходами, источают неприятный запах. В связи с этим прокурор города внес представление о принятии неотложных мер по устранению нарушений действующего законодательства главе Челябинска.

Как сообщала горадминистрация, глава Челябинска Евгений Тефтелев объявил в городе режим повышенной опасности в связи с вывозом и складированием на контейнерных площадках твердых бытовых отходов.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился привлечь мусоровозы из других муниципалитетов для более оперативного решения проблемы с вывозом мусора в Челябинск", — сказал он.

По его данным, дополнительно прибудут в Челябинск 10-15 машин.

Как сообщала пресс-служба губернатора региона, в Челябинске с 11 сентября была закрыта городская свалка, работавшая с 1989 года, потоки мусора были перенаправлены в Полетаево, Урефты и Копейск.