МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста.
Под предпенсионным возрастом понимается период до пяти лет перед выходом на пенсию.
В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на достижение целевых показателей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, в том числе ее сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости.
Как отмечал спикер Вячеслав Володин, Госдуме необходимо "сделать все, чтобы человек труда, гражданин предпенсионного возраста был защищен".
Ко второму чтению к президентскому проекту поступили три поправки, все они были отклонены.
Изменения пенсионной системы
В частности, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.
Предложения по изменению пенсионной системы, оформленные как законопроект, президент внес в Госдуму.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин, его установили десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.
Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.