Почтальоны начали принимать на дому платежи по кредитам россиян

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские почтальоны начали принимать на дому платежи по кредитам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почты России".

Как рассказал собеседник агентства, за год предприятие увеличило количество мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ) с 10 тысяч до 24 тысяч. Ранее почтальоны с помощью терминалов оказывали услуги по приему платежей за услуги ЖКХ, связи, оформляли страховку. Сейчас клиентам стала доступна услуга по оплате кредитов всех российских банков, отметили в пресс-службе "Почты".

"Благодаря расширению числа МПКТ в месяц количество принимаемых с их помощью платежей увеличилось более чем в 2 раза. В настоящее время ежемесячно с использованием МПКТ принимается около 4 миллионов платежей от населения…. Сервис по приёму платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы наиболее удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, а также жителей отдаленных населенных пунктов", — указал представитель предприятия.

В феврале глава "Почта банка" Дмитрий Руденко сообщал, что банк планирует в текущем году запустить пилотный проект по доставке финансовых услуг почтальоном.