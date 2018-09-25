ВС стремится досрочно открыть отдельные апелляционные и кассационные суды

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Верховный суд стремится к досрочному открытию отдельных апелляционных и кассационных судов в России, сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев в рамках Десятого международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке.

В июле президент России Владимир Путин подписал законы, направленные на создание в России отдельных кассационных и апелляционных судов. Законы предусматривают, что будут созданы девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, последние будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда.

Пакет законов предусматривает также размещение создаваемых в России кассационных и апелляционных судов в разных городах. Первый кассационный суд будет расположен в Саратове, второй — в Москве, третий — в Петербурге, четвертый — в Краснодаре, пятый — в Пятигорске, шестой — в Самаре, седьмой — в Челябинске, восьмой — в Кемерово, девятый — во Владивостоке.

Военный кассационный суд будет размещен в Новосибирске. Первый апелляционный суд будет расположен в Москве, второй — в Петербурге, третий — в Сочи, четвертый — в Нижнем Новгороде, пятый — в Новосибирске. Апелляционный военный суд предлагается расположить в городском округе Власиха Московской области.

"В Приморье все идет хорошо, назначен председатель кассационного суда. Здесь есть хорошие условия для работы суда, сегодня поеду посмотрю, как ведется подготовка, ремонт здания для суда. Законодатель возложил на нас обязанность, чтобы до 1 октября следующего года вступили в действие эти суды, но в то же время пленуму ВС отведена возможность, компетенция – если все организационные работы, имеется виду подготовка зданий, назначение судей, принятие закона о судопроизводстве.. (завершат раньше – ред.), то мы можем на пленуме принять решение о введении в действие судов значительно раньше, чем через год. Вот к этому и будем стремиться", — отметил Лебедев.

По его словам, сейчас в связи с этим идет активная работа, еще не назначено четыре председателя этих судов.