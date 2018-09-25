Лебедев отметил рост числа уголовных дел из-за репостов

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что ВС вернулся к постановлению о репостах в соцсетях после того, как зафиксировал динамику роста числа соответствующих уголовных дел.

"Дел немного в целом по РФ по сравнению с другими категориям – их чуть более 500, но, тем не менее, почему мы вернулись к этому постановлению – динамика роста очевидная за последние три года. Было больше сотни два года назад, сейчас 500. Нас это обеспокоило, мы провели аналитическую работу и приняли такое постановление", — сказал Лебедев журналистам в рамках Десятого международного юридического форума стран АТР во Владивостоке.

По его словам, в постановлении все четко расписано именно для того, чтобы не загружали нарушениями судебную систему, не направляли в суд дел, в которых нет состава преступления, и не предъявляли таких обвинений.

"Поэтому мы в постановлении пленума еще сказали, что вопрос о составе преступления должен рассматриваться на самой ранней стадии… Когда дело возбуждено, и то лицо, в отношении которого оно возбуждено, имеет право на обжалование постановления на возбуждение дела. В этой стадии мы дали указание судам, чтобы они проверяли, есть ли состав преступления. Если нет прямого умысла на совершение преступления по статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), дела чтобы прекращались и не направлялись в суд, и не велось по нему бессмысленное расследование", — отметил Лебедев.

Ранее пленум Верховного суда РФ внес изменения в свое же постановление "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

Суд акцентировал внимание нижестоящих судов на то, что основанием привлечения лица к ответственности должны служить данные о личности обвиняемого и иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения, а не только лишь факт размещения лицом спорного материала в социальной сети.

Помимо этого судам следует оценивать аудиторию запрещенного контента, размещаемого лицом. Если закрытую страницу в социальной сети посетило пять человек, размещение запрещенного контента на такой странице можно признать неопасным для общества. Для таких случаев у правоохранительных органов есть более подходящий механизм — предостережение о недопустимости нарушения закона. Как заявил судья ВС Владимир Давыдов, репосты экстремистских материалов нельзя считать преступлением, если нет доказательств умысла на разжигание ненависти.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в июне 2018 года отметил, что "судебная, правоприменительная практика" по делам об экстремизме "должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться".