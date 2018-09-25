Депутат ГД предложил регулировать торжественные мероприятия студентов

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову обязать вузы проводить все торжественные мероприятия студентов исключительно в своих зданиях, при этом ответственность за организацию торжеств возложить на ректора и студенческий совет учреждения.

Ранее следствие начало доследственную проверку по сообщению средств массовой информации о массовом стриптизе первокурсников в одном из ночных клубов в Тюмени. По данным СМИ, в ходе вечеринки первокурсники, участвуя в одном из конкурсов, разделись догола за сертификат в тату-салон на 1 тысячу рублей.

"Убеждён, что все торжественные мероприятия, начиная с поступления в университет, посвящения в студенты и окончания университета, должны проходить непосредственно в стенах того заведения, в котором учится молодежь, по аналогии с российскими школами, которые каждый год встречают в своих стенах 1 сентября и отмечают последний звонок. Отвечать за их организацию должны ректор и студенческий совет вуза", — пишет Чернышов в обращении к Котюкову, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик пояснил, что обращается к министру в связи с большим общественным резонансом, вызванным "посвящением в студенты" в одном из ночных клубов Тюмени.

"Считаю необходимым изменить механизм проведения торжественных мероприятий такого рода… Произошедшее событие дискредитирует отечественное образование, студентов университетов… так как на данный момент нет доказательств, что участники конкурса являлись совершеннолетними", — заключил он.