Депутат предложил обязать супругов давать согласие на доступ к гаджетам

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил законопроект, согласно которому супруги должны будут заключать письменное согласие на получение доступа к гаджетам друг друга, при этом несанкционированный доступ к устройствам предлагается отнести к преступлению.

Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение законодательного собрания Ленинградской области.

"Законопроект предлагает урегулировать пробел в законодательстве и установить простую письменную форму согласия супругов на получение доступа к любому мобильному устройству, в котором будет ясно и недвусмысленно выражено согласие на передачу паролей доступа пользования данным устройством другим супругом", — говорится в тексте законопроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Как поясняет автор инициативы, на современном уровне развития цифровых технологий владение, пользование и распоряжение совместно нажитым в период брака имуществом все чаще касается таких довольно дорогостоящих устройств передачи данных и обеспечения мобильной связи, как ноутбуки, планшеты, лэптопы, смартфоны и так далее. Депутат отметил, что все эти устройства хранят большое количество информации своего пользователя, как личной, так и служебной, включая коммерческую.

При этом, по словам депутата, действующее законодательство вопрос доступа супругов к гаджетам друг друга не регулирует.

"Если такого письменного согласия не получено, то в силу закона вещь должна быть признана вещью индивидуального пользования, а несанкционированный доступ с применением методов цифрового вмешательства в исходные коды с целью получения доступа к информации, хранящейся на таком устройстве, должны будут квалифицироваться уже по уголовным статьям, как вмешательство в личную жизнь человека", — предлагает депутат.