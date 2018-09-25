МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Александр Чернышев. Нигерийской девушке из бедной семьи земляки обещали учебу и работу в России, а потом заставили пройти вуду-обряд на верность "хозяйке", отобрали паспорт и сдали в рабство в бордель. За освобождение потребовали сорок пять тысяч долларов — заработать столько можно, только если в течение нескольких лет ежедневно торговать своим телом. Подобных историй немало. Впрочем, не все пленницы смирились с таким положением дел: одни уже сдали сутенеров полиции, другие сейчас в шаге от свободы. Как действует нигерийский рынок сексуальных услуг в Москве — в материале РИА Новости.

Мы заходим в московскую кальянную — небольшое помещение с приглушенным светом и сладковатым запахом табака. Днем посетителей здесь совсем нет. Офис "Альтернативы" — организации, которая на общественных началах занимается освобождением людей из рабства — находится в пяти минутах отсюда пешком. Однако встречи с иностранками, попавшими в сексуальное рабство, активисты предпочитают проводить тут — до полусмерти запуганные нигерийки в такой обстановке чувствуют себя безопаснее.

Первыми появляются Джой и Белла (они попросили не называть фамилии) — ярко одетые темнокожие девушки. Как ни странно, африканки держатся раскованно, шутят, улыбаются. Оказывается, им уже нечего бояться — недавно их вытащили из лап сутенеров. Координатор "Альтернативы" Юлия Силуянова обнимается с ними и на английском интересуется, как дела.

Белла и Джой пришли, чтобы поддержать подругу, которая до сих пор "трудится" в борделе. "Поначалу девочки нас опасаются, поэтому организуем им встречу с уже освобожденными соотечественницами, чтобы убедить: мы хотим помочь. В поисках лучшей жизни все больше нигерийских девушек приезжает как в Россию, так и в Европу. Нигерия — страна бедная, с сильными рабовладельческими традициями. Борделей сотни, их "крышуют" влиятельные представители диаспоры", — объясняет Силуянова.

Вскоре Олег, еще один активист "Альтернативы", приводит Фейвор (имя изменено) — работницу борделя. Олег вызвал ее в качестве клиента.

Фейвор присаживается и коротко рассказывает, что творится в квартире, оборудованной под салон интимных услуг. "Госпожа нюхает кокаин со своим парнем. Под кайфом хватается за утюг и прижигает девчонок. Хорошего мало", — описывает будни нигерийка.

"Это последний рубеж. Мы должны собрать доказательства того, что твой паспорт у "госпожи" и она удерживает тебя насильно (по понятным причинам некоторые подробности мы опускаем. — Прим. ред.). Когда все будет готово, напиши Олегу. Начинай сообщение, как всегда, с кодового слова "джус". Так мы поймем, что это ты, а не сутенерша. "Хай" в ответ будет означать, что Олег подъехал. Выйди из подъезда и просто оставь улики в любом неприметном месте. Он увидит где и позже заберет. Не звони ему и не передавай ничего лично", — инструктирует Юлия.

Белла с Джой подключаются и наперебой советуют, как лучше все устроить. "Ничего не бойся. Главное — веди себя естественно, она не должна ничего заподозрить", — подчеркивают они.

По лицу Фейвор видно — уже не отступит. Убедившись, что девушка поняла, как действововать, Юлия отпускает ее, обняв на прощание: "Будь осторожна". Напоследок дает три с половиной тысячи рублей — без денег с вызова возвращаться нельзя. Ультрафиолетовой ручкой на купюрах нарисована звездочка. Позже это послужит доказательством вины сутенерши. Она тоже нигерийка. В свое время была проституткой, а теперь поднялась по "карьерной лестнице" и зарабатывает на землячках.

Как только улики окажутся в руках сотрудников "Альтернативы", они составят заявление в полицию и вместе с оперативниками отправятся в бордель. "Мы надеемся, что конкретно эту сутенершу удастся довести до уголовного дела. Недавно от нее убежала еще одна девушка. Теперь от хозяйки сыплются угрозы, не только ей, но и ее матери в Нигерии", — говорит Силуянова и включает одно из аудиосообщений на английском.

"Слушай меня внимательно. Мне известно, побег был вашим общим планом. Я и человек из твоего племени, помогший твоей дочери приехать в Россию, до сих пор владеем ею. Если она не заплатит, я убью и тебя, и ее. Я знаю твой адрес в Нигерии, а в Москве повсюду камеры — ей не уйти. Ты даже не представляешь, что я сделаю с девчонкой!" — запугивает сутенерша мать.

"Смешал кровь голубя и курицы с алкоголем, заставил выпить"

Когда Фейвор ушла, мы попросили Джой рассказать обо всем с самого начала. Эта история не для слабонервных. "В родном штате Осун я отучилась пять классов: в начальной и средней школе. Работала парикмахером — на жизнь хватало. Хотела продолжить образование, но для этого требовались деньги. Знакомая предложила связать меня с человеком, который поможет уехать в Россию, чтобы там учиться и работать. Мы встретились — он пообещал все устроить. Правда, оговорился, что визу болельщика на чемпионат мира сделать проще, чем студенческую, — в тонкости я не вдавалась. Мы начали оформлять документы", — вспоминает бывшая рабыня.

За несколько дней до отъезда ей позвонили и попросили забрать посылку для "благодетеля" — тот уже находился в России. "Когда я вошла в дом, увидела множество религиозной атрибутики: статуэтки божеств, свечи. Хозяин сказал, что после того, как переступила порог, назад пути нет. Если убегу, боги покарают меня. Потом он убил голубя и курицу, смешал их кровь в стакане, добавив в него алкоголь, и заставил меня это выпить, повторяя за ним "клятву верности". Затем бритвой сделал порезы на моих запястьях и лбу. Объяснил: если я осмелюсь не повиноваться "госпоже" в России, меня ждет страшная смерть", — описывает ритуал Джой, демонстрируя шрамы.

В июне она прилетела в Россию. В аэропорту ее встретил тот самый "благодетель" и отвез на такси к "госпоже". "Первые три дня только ела и спала, "госпожа" была со мной очень мила. Правда, забрала паспорт. На четвертый день разбудила и велела собираться — надо отрабатывать расходы на перелет и проживание. Я удивилась: что за работа ночью? Мы с ней приехали на квартиру, там ждали двое мужчин. Она пошла раздеваться, а я сидела, нервничала и не понимала, что происходит. Когда отказалась снять одежду, получила от хозяйки по лицу. Один из мужчин вступился за меня, запретил бить. Домогаться тоже не стал — ограничились массажем", — делится подробностями собеседница.

Впрочем, уже на следующий день ей попался менее доброжелательный клиент — он избил Джой и заставил отработать заплаченные деньги. После этого она смирилась. "Только молилась Господу, чтобы он спас меня. Раз попыталась сбежать, но девушка из борделя меня остановила — сказала, что позовет хозяйку, если я не перестану собирать вещи. Сколько денег я отработала за это время, хозяйка не сообщала. Я знала только, что свобода стоит 45 тысяч долларов. В день у нас было по десять-пятнадцать выездов. За час клиент платил три с половиной тысячи рублей, за два — шесть, за ночь — десять. Каждый месяц с нас вычитали 20 тысяч за питание, одежду и квартиру. "Госпожа" говорила, что за год-полтора можно вернуть паспорт", — поясняет девушка.

Однажды клиент потребовал секс без контрацепции. "Я отказала. Тогда он ударил меня так, что я потеряла сознание. Очнулась привязанной за руки и за ноги к кровати. Он сделал задуманное дважды. Когда отвлекся, мне удалось освободиться, но дверь была закрыта. Заметив, что я пытаюсь сбежать, рассвирепел и начал снова меня бить. Я схватила нож. В слезах кричала, что если он приблизится ко мне, то я убью или себя, или его. В конце концов он отпустил меня, забрав заработанные деньги", — продолжает Джой.

С тех пор она боялась клиентов. "Один заметил мое подавленное настроение. После нескольких встреч я открылась ему, что работаю не по своей воле. Он пообещал помочь. Через какое-то время мне позвонила Юля. Сначала я опасалась, но поверила ей и решила идти до конца: помогла собрать улики против "госпожи", — заканчивает исповедь нигерийка.

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Дальнейшее описал РИА Новости начальник 3-го отдела 6-й оперативно-разыскной части УВД Москвы по ЮВАО Илья Шерстнев: "К нам обратились с заявлением сотрудники "Альтернативы". После установления личности граждан, которые, предположительно, находились в квартире, и нескольких "проверочных закупок" мы навестили это место, задержав 17 человек — уроженок Нигерии. Материалы на предполагаемых сутенеров переданы в отдел дознания МВД ЮВАО. К ответственности будут привлечены и девушки, нарушившие миграционное законодательство. Остальных отпустили после дачи показаний. Это — не единственная подобная операция, такие рейды проводим регулярно".

Из сексуального рабства Джой освободили в августе.

"Выкинул с балкона, чтобы не платить"

Джой — из тех, кто находится в России легально: виза действительна до конца года. Паспорт после проверки ей вернули. Сейчас она живет в съемной квартире с другими соотечественницами.

"Альтернатива" договорилась с врачами, чтобы ее проверили на половые инфекции, — девушка здорова. Активисты помогают продуктами и одеждой, даже организовали для нее уроки вокала, у Джой неплохой голос. "Надеюсь, у меня получится заработать в Москве на сцене. В конце года собираюсь в Нигерию — оформить трудовую визу. Возвращаться туда насовсем не хочу", — признается она.

Далеко не всегда подобные истории заканчиваются хеппи-эндом. "В июле мы провели рейд в еще один бордель — в Коньково. Однако, уже находясь в местном ОВД, девушка испугалась и отказалась давать показания против сутенерши. Полиции пришлось всех отпустить. А в начале сентября мы узнали: очередной клиент выкинул ее с балкона. Она погибла", — рассказывает Юлия Силуянова.

Убийцу поймали. "Тело девушки обнаружено 2 сентября 2018 года рядом с жилым домом, расположенным по Ленинградскому шоссе. Следователи установили и задержали мужчину 1989 года рождения. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и пояснил, что потерпевшая за денежные средства оказывала интимные услуги. После встречи с ней он, не желая расплачиваться, вытолкнул девушку с балкона четвертого этажа. Мужчине предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — говорится в сообщении Главного следственного управления СК по Москве.