Отопление в Москве начнут включать с 25 сентября

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Отопительный сезон в Москве начнется с 25 сентября, сообщил РИА Новости в понедельник заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра добавил, что комплекс завершил подготовку к прохождению осенне-зимнего периода. По его словам, к пуску тепла подготовлены все 72,5 тысячи зданий и сооружений, в том числе весь жилой фонд, в котором находится более 33 тысяч зданий, и объекты социальной сферы численностью почти 9 тысяч строений.
"К работе полностью подготовлены 16 ТЭЦ, 188 тепловых станций и квартальных котельных, 10322 тепловых пункта, 344 газовых и шкафных распределительных пунктов, 7,5 тысяч газовых сетей, 151 высоковольтная подстанция", — отметил он, добавив, что в Москве также проведены гидравлические испытания более 16,6 тысяч километров тепловых сетей.