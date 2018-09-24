Отопление в Москве начнут включать с 25 сентября

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Отопительный сезон в Москве начнется с 25 сентября, сообщил РИА Новости в понедельник заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В Москве начнут включать отопление с 25 сентября. Комплекс городского хозяйства приступает к пробным топкам в городе с включения отопления в первую очередь в учреждениях социальной сферы: лечебных и детских дошкольных учреждениях, школах. Далее тепло поступит в жилые дома, административные и промышленные здания в соответствии с графиком", — сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что комплекс завершил подготовку к прохождению осенне-зимнего периода. По его словам, к пуску тепла подготовлены все 72,5 тысячи зданий и сооружений, в том числе весь жилой фонд, в котором находится более 33 тысяч зданий, и объекты социальной сферы численностью почти 9 тысяч строений.

"К работе полностью подготовлены 16 ТЭЦ, 188 тепловых станций и квартальных котельных, 10322 тепловых пункта, 344 газовых и шкафных распределительных пунктов, 7,5 тысяч газовых сетей, 151 высоковольтная подстанция", — отметил он, добавив, что в Москве также проведены гидравлические испытания более 16,6 тысяч километров тепловых сетей.