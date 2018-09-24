Джигарханян не пришел на суд по делу Цымбалюк-Романовской

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян не пришел в суд давать показания по делу своей бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, обвиняемой в нарушении тайны его личной жизни, сообщила журналистам ее адвокат Лариса Широкова.

"Сегодня мы исследовали письменные и вещественные доказательства. Ждем потерпевшего и свидетелей. Армен Борисович не хочет ходить в суд, он заболевает каждый раз на период судебного разбирательства. Если его частная жизнь так нарушена, то он сам должен пояснить, в чем выразилось нарушение", — сказала адвокат.

В свою очередь адвокат артиста Евгений Парфенов сообщил, что его доверитель чувствует себя нормально и сейчас находится на плановом обследовании. "Он не может прийти в суд, для него это эмоциональное, физическое и нравственное испытание", — отметил адвокат.

Он добавил, что суд вызвал как свидетелей сотрудников передачи, где была показана спорная видеозапись.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей установку камеры необходимостью следить за делами мужа. Цымбалюк-Романовской инкриминируют часть 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", максимальная санкция которой составляет 2 года лишения свободы. Она не считает себя виновной.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его жены — 39-летней Виталины Цымбалюк-Романовской — начался после того, как 10 октября 2017 года актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра под руководством Джигарханяна. Позже пара расторгла брак.

В начале декабря 2017 года следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными. В рамках уголовного дела суд наложил обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки, принадлежащей Цымбалюк-Романовской. После выемки содержимого стало известно, что внутри находились деньги в размере 1 миллиона рублей.