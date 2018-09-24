Джигарханян не пришел на суд по делу Цымбалюк-Романовской

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян не пришел в суд давать показания по делу своей бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, обвиняемой в нарушении тайны его личной жизни, сообщила журналистам ее адвокат Лариса Широкова.
"Сегодня мы исследовали письменные и вещественные доказательства. Ждем потерпевшего и свидетелей. Армен Борисович не хочет ходить в суд, он заболевает каждый раз на период судебного разбирательства. Если его частная жизнь так нарушена, то он сам должен пояснить, в чем выразилось нарушение", — сказала адвокат.
В свою очередь адвокат артиста Евгений Парфенов сообщил, что его доверитель чувствует себя нормально и сейчас находится на плановом обследовании. "Он не может прийти в суд, для него это эмоциональное, физическое и нравственное испытание", — отметил адвокат.
Он добавил, что суд вызвал как свидетелей сотрудников передачи, где была показана спорная видеозапись.
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его жены — 39-летней Виталины Цымбалюк-Романовской — начался после того, как 10 октября 2017 года актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра под руководством Джигарханяна. Позже пара расторгла брак.