Москалькова считает слишком суровым наказание пенсионеру за выращенный мак

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала слишком суровым наказание для 64-летнего ветерана труда Игоря Трошева, приговоренного к году лишения свободы условно за выращенный на огороде мак.
По её словам, это слишком суровая мера наказания в отношении человека, потому что в любом случае у ветерана труда остаётся судимость, и, "если это только выращивание в каких-то декоративных целях, вряд ли это можно признать обоснованным".
По данным прокуратуры, с личного земельного участка пенсионера было изъято 467 кустов полноценно выросшего мака или около 4 килограммов растений. Сам ветеран труда объяснил в суде появление запрещенного растения на грядках тем, что завез на участок новый грунт. По словам адвоката, пенсионер физически не может извести наркосодержащее растение с огорода.