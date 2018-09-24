Мособлдума предложила ввести понятие "селфи" в КоАП

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Мособлдуме предлагают добавить понятие "селфи" в Кодекс административных правонарушений и прописать, что их запрещено делать на железнодорожных путях и пассажирских платформах, а также на крышах железнодорожного подвижного состава, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
"В кодексе административных правонарушений уже есть статья о нарушениях правил поведения на транспорте, мы предлагаем туда ввести понятие "селфи", разъяснить что это и в правилах прописать, что это запрещено", — рассказал Голубев.
В обращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости, говорится, что в погоне за необычными кадрами граждане, в том числе несовершеннолетние, не думают о безопасности. В летний период увеличиваются случаи травматизма и гибели при попытке молодых людей сделать селфи с вагонов электропоездов, железнодорожных мостов, других объектов транспортной инфраструктуры. Такое поведение зачастую сопровождается нарушением правил безопасности на объектах транспорта. Как следствие, создается угроза жизни и здоровью не только фотографа, но и окружающих лиц, отмечается в документе.
"На сегодняшний день в правилах нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации, отсутствует норма, согласно которой запрещается ведение фотосъемки с угрозой для жизни и здоровья с объектов транспортной инфраструктуры (с вагонов, с крыш электропоездов и железнодорожных мостов)", — говорится в обращении.
В будущем на набережной Тараса Шевченко появится еще одна точка, потенциально интересная для москвичей и их социальных сетей. Сейчас под Дорогомиловским мостом идут работы по созданию новой пешеходной зоны – тоже с видом на "Москву-Сити". Благоустроенная территория станет комфортным и "зеленым" местечком, в котором фотолюбители наверняка найдут фон по душе.
Кадры на фоне оригинальной исторической застройки и миниатюрных кафе получаются не хуже карточек, привезенных из европейских путешествий. Самое удачное время для фотосессий – праздничные и фестивальные дни в Москве. В это время Кузнецкий мост традиционно украшают оригинальные декорации, по вечерам оживляющие улицу художественной подсветкой.
Вариантов фонов для селфи здесь хватит на всех. Романтичные барышни оценят архитектурный ансамбль музея, интроверты – пустынные дорожки между деревьями, а группа друзей может попробовать влезть в кадр, устроившись на одном из пока еще зеленых царицынских холмов. И, конечно, невозможно уехать из заповедника, не сфотографировавшись на фоне его центрального пруда.
Основой концепции благоустройства этой набережной стала тема волны. Здесь можно найти уголок для любой тематической фотосессии: на природе, на фоне города и знаменитого памятника Петру I и даже в сухом фонтане. Тут вполне можно сымитировать пляжный отдых – в этом помогут оборудованные на набережной деревянные скамейки-лежаки разных форм и размеров. Останется только взять в руку тропический коктейль с соломинкой, нацепить солнечные очки и пляжное парео и готово! Для подписчиков вы на отдыхе.
На фоне резных избушек и ярких теремов получаются необычные и не нуждающиеся в фильтрах фотографии. Сюда стоит приезжать ради атмосферы древней Москвы, старорусских развлечений и просто хорошим настроением, которое лучше всего запечатлеть на парочке селфи.
Кстати, этот арт-объект – не единственное, чем "Митино" может привлечь посетителей. Сегодня в обновленном парке можно заняться спортом в отведенных и оборудованных зонах и провести время с семьей и детьми на современных игровых площадках.
И стоит отдать ей должное – в любое время года и при любой погоде архитектурный ансамбль Красной площади смотрится на фото одинаково величаво.