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Общество

Мособлдума предложила ввести понятие "селфи" в КоАП

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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДевушка на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. Архивное фотоДевушка на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Мособлдуме предлагают добавить понятие "селфи" в Кодекс административных правонарушений и прописать, что их запрещено делать на железнодорожных путях и пассажирских платформах, а также на крышах железнодорожного подвижного состава, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Скорая помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Москве любитель селфи упал с моста на теплоход
По его словам, в Мособлдуме уже подготовили соответствующее обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

"В кодексе административных правонарушений уже есть статья о нарушениях правил поведения на транспорте, мы предлагаем туда ввести понятие "селфи", разъяснить что это и в правилах прописать, что это запрещено", — рассказал Голубев.

В обращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости, говорится, что в погоне за необычными кадрами граждане, в том числе несовершеннолетние, не думают о безопасности. В летний период увеличиваются случаи травматизма и гибели при попытке молодых людей сделать селфи с вагонов электропоездов, железнодорожных мостов, других объектов транспортной инфраструктуры. Такое поведение зачастую сопровождается нарушением правил безопасности на объектах транспорта. Как следствие, создается угроза жизни и здоровью не только фотографа, но и окружающих лиц, отмечается в документе.

"На сегодняшний день в правилах нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации, отсутствует норма, согласно которой запрещается ведение фотосъемки с угрозой для жизни и здоровья с объектов транспортной инфраструктуры (с вагонов, с крыш электропоездов и железнодорожных мостов)", — говорится в обращении.

Без фильтров: лучшие места для селфи в Москве
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНабережная имени Тараса Шевченко прочно занимает лидирующую позицию в рейтинге излюбленных мест для селфи среди молодежи. Отсюда открывается потрясающий вид на деловой комплекс "Москва-Сити", в вечернее время зажигающийся тысячами огней. Для инстаграмщиков, мечтающих о ярком фото в стиле "я и большой город", прибрежная зона становится идеальным местом для фотосессий.

В будущем на набережной Тараса Шевченко появится еще одна точка, потенциально интересная для москвичей и их социальных сетей. Сейчас под Дорогомиловским мостом идут работы по созданию новой пешеходной зоны – тоже с видом на "Москву-Сити". Благоустроенная территория станет комфортным и "зеленым" местечком, в котором фотолюбители наверняка найдут фон по душе.
Виды Москвы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Набережная имени Тараса Шевченко прочно занимает лидирующую позицию в рейтинге излюбленных мест для селфи среди молодежи. Отсюда открывается потрясающий вид на деловой комплекс "Москва-Сити", в вечернее время зажигающийся тысячами огней. Для инстаграмщиков, мечтающих о ярком фото в стиле "я и большой город", прибрежная зона становится идеальным местом для фотосессий.

В будущем на набережной Тараса Шевченко появится еще одна точка, потенциально интересная для москвичей и их социальных сетей. Сейчас под Дорогомиловским мостом идут работы по созданию новой пешеходной зоны – тоже с видом на "Москву-Сити". Благоустроенная территория станет комфортным и "зеленым" местечком, в котором фотолюбители наверняка найдут фон по душе.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКачественные фотографии, пропитанные городской атмосферой, можно сделать на пешеходной улице Кузнецкий мост и в прилегающих к нему переулках. В рамках комплексного благоустройства здесь обновили фасады зданий, заново уложили дорожное покрытие, установили лавочки и вазоны с яркими цветами.

Кадры на фоне оригинальной исторической застройки и миниатюрных кафе получаются не хуже карточек, привезенных из европейских путешествий. Самое удачное время для фотосессий – праздничные и фестивальные дни в Москве. В это время Кузнецкий мост традиционно украшают оригинальные декорации, по вечерам оживляющие улицу художественной подсветкой.
Вечерняя подсветка на улицах Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Качественные фотографии, пропитанные городской атмосферой, можно сделать на пешеходной улице Кузнецкий мост и в прилегающих к нему переулках. В рамках комплексного благоустройства здесь обновили фасады зданий, заново уложили дорожное покрытие, установили лавочки и вазоны с яркими цветами.

Кадры на фоне оригинальной исторической застройки и миниатюрных кафе получаются не хуже карточек, привезенных из европейских путешествий. Самое удачное время для фотосессий – праздничные и фестивальные дни в Москве. В это время Кузнецкий мост традиционно украшают оригинальные декорации, по вечерам оживляющие улицу художественной подсветкой.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЗа селфи в ворохе осенней листвы, да и просто за природными сюжетами лучше всего ехать в московские заповедники и усадьбы. Одно из самых популярных мест для фотосессий в городе – музей-заповедник "Царицыно" в одноименном районе Москвы.

Вариантов фонов для селфи здесь хватит на всех. Романтичные барышни оценят архитектурный ансамбль музея, интроверты – пустынные дорожки между деревьями, а группа друзей может попробовать влезть в кадр, устроившись на одном из пока еще зеленых царицынских холмов. И, конечно, невозможно уехать из заповедника, не сфотографировавшись на фоне его центрального пруда.
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
За селфи в ворохе осенней листвы, да и просто за природными сюжетами лучше всего ехать в московские заповедники и усадьбы. Одно из самых популярных мест для фотосессий в городе – музей-заповедник "Царицыно" в одноименном районе Москвы.

Вариантов фонов для селфи здесь хватит на всех. Романтичные барышни оценят архитектурный ансамбль музея, интроверты – пустынные дорожки между деревьями, а группа друзей может попробовать влезть в кадр, устроившись на одном из пока еще зеленых царицынских холмов. И, конечно, невозможно уехать из заповедника, не сфотографировавшись на фоне его центрального пруда.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПо-настоящему выразительные фото в любое время года получаются у посетителей парка искусств "Музеон" на Крымской набережной.

Основой концепции благоустройства этой набережной стала тема волны. Здесь можно найти уголок для любой тематической фотосессии: на природе, на фоне города и знаменитого памятника Петру I и даже в сухом фонтане. Тут вполне можно сымитировать пляжный отдых – в этом помогут оборудованные на набережной деревянные скамейки-лежаки разных форм и размеров. Останется только взять в руку тропический коктейль с соломинкой, нацепить солнечные очки и пляжное парео и готово! Для подписчиков вы на отдыхе.
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
По-настоящему выразительные фото в любое время года получаются у посетителей парка искусств "Музеон" на Крымской набережной.

Основой концепции благоустройства этой набережной стала тема волны. Здесь можно найти уголок для любой тематической фотосессии: на природе, на фоне города и знаменитого памятника Петру I и даже в сухом фонтане. Тут вполне можно сымитировать пляжный отдых – в этом помогут оборудованные на набережной деревянные скамейки-лежаки разных форм и размеров. Останется только взять в руку тропический коктейль с соломинкой, нацепить солнечные очки и пляжное парео и готово! Для подписчиков вы на отдыхе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкИзмайловский кремль – место, где снимаются сказочные кадры, причем в буквальном смысле.

На фоне резных избушек и ярких теремов получаются необычные и не нуждающиеся в фильтрах фотографии. Сюда стоит приезжать ради атмосферы древней Москвы, старорусских развлечений и просто хорошим настроением, которое лучше всего запечатлеть на парочке селфи.
Масленичные гуляния в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Измайловский кремль – место, где снимаются сказочные кадры, причем в буквальном смысле.

На фоне резных избушек и ярких теремов получаются необычные и не нуждающиеся в фильтрах фотографии. Сюда стоит приезжать ради атмосферы древней Москвы, старорусских развлечений и просто хорошим настроением, которое лучше всего запечатлеть на парочке селфи.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕсли стандартные селфи уже не привлекают, в ландшафтном парке "Митино" можно превратить простой кадр в картину и даже с рамкой. Конструкцию установили на небольшой смотровой площадке в рамках комплексного благоустройства. Уличная "фоторамка" быстро завоевала популярность среди местных фотолюбителей.

Кстати, этот арт-объект – не единственное, чем "Митино" может привлечь посетителей. Сегодня в обновленном парке можно заняться спортом в отведенных и оборудованных зонах и провести время с семьей и детьми на современных игровых площадках.
Отдыхающие в ландшафтном парке Митино
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Если стандартные селфи уже не привлекают, в ландшафтном парке "Митино" можно превратить простой кадр в картину и даже с рамкой. Конструкцию установили на небольшой смотровой площадке в рамках комплексного благоустройства. Уличная "фоторамка" быстро завоевала популярность среди местных фотолюбителей.

Кстати, этот арт-объект – не единственное, чем "Митино" может привлечь посетителей. Сегодня в обновленном парке можно заняться спортом в отведенных и оборудованных зонах и провести время с семьей и детьми на современных игровых площадках.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСелфи с Красной площади – атрибут любого московского инстаграмщика (хотя некоторые предпочитают это отрицать). Хотя в мире наверняка не осталось ракурса, с которого бы не сфотографировали сердце столицы, площадь все равно притягивает фотолюбителей как магнитом.

И стоит отдать ей должное – в любое время года и при любой погоде архитектурный ансамбль Красной площади смотрится на фото одинаково величаво.
Горожане и туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Селфи с Красной площади – атрибут любого московского инстаграмщика (хотя некоторые предпочитают это отрицать). Хотя в мире наверняка не осталось ракурса, с которого бы не сфотографировали сердце столицы, площадь все равно притягивает фотолюбителей как магнитом.

И стоит отдать ей должное – в любое время года и при любой погоде архитектурный ансамбль Красной площади смотрится на фото одинаково величаво.
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