Мособлдума предложила ввести понятие "селфи" в КоАП

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Мособлдуме предлагают добавить понятие "селфи" в Кодекс административных правонарушений и прописать, что их запрещено делать на железнодорожных путях и пассажирских платформах, а также на крышах железнодорожного подвижного состава, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

По его словам, в Мособлдуме уже подготовили соответствующее обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

"В кодексе административных правонарушений уже есть статья о нарушениях правил поведения на транспорте, мы предлагаем туда ввести понятие "селфи", разъяснить что это и в правилах прописать, что это запрещено", — рассказал Голубев.

В обращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости, говорится, что в погоне за необычными кадрами граждане, в том числе несовершеннолетние, не думают о безопасности. В летний период увеличиваются случаи травматизма и гибели при попытке молодых людей сделать селфи с вагонов электропоездов, железнодорожных мостов, других объектов транспортной инфраструктуры. Такое поведение зачастую сопровождается нарушением правил безопасности на объектах транспорта. Как следствие, создается угроза жизни и здоровью не только фотографа, но и окружающих лиц, отмечается в документе.

"На сегодняшний день в правилах нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации, отсутствует норма, согласно которой запрещается ведение фотосъемки с угрозой для жизни и здоровья с объектов транспортной инфраструктуры (с вагонов, с крыш электропоездов и железнодорожных мостов)", — говорится в обращении.