НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Два школьника из Нижнего Новгорода и двое – из города Сарова Нижегородской области завоевали золотые медали на всемирной выставке юных изобретателей в Индонезии, сообщают организаторы выставки со стороны России.

Международная выставка юных изобретателей (The 5th International Young Inventors Award – IYIA 2018) проходила в Индонезии 19-22 сентября. В выставке приняли участие более 300 школьников и студентов из 15 государств. Россию на международной арене представляли 17 изобретателей в возрасте от 6 до 19 лет из Москвы, Нижнего Новгорода, Норильска, Казани, Читы, Уфы, Мончегорска, Сарова и других городов России.

"Российские школьники завоевали 12 золотых и 5 серебряных медалей Международного конкурса юных изобретателей. Вершиной успеха российской команды стало присуждение одного из двух Гран-при с денежной премией Александру Дудкову из Нижнего Новгорода, представителю Нижегородского детского речного пароходства, за проект роботизированной модели судна для автономного мониторинга акваторий, работающей от силы ветра и солнца "Парус-крыло", — говорится в сообщении.

Золотой медалью был награжден еще один нижегородец — Владимир Крупа за проект экобота для сбора мусора с поверхности акваторий. Высшую награду получили и два школьника из Сарова — Максим Бушуев и Глеб Горькаев, разработавшие систему контроля усталости водителя.

По словам члена международного жюри от России Юрия Кузнецова, представленные российскими школьниками изобретения смогли удивить судей из Японии, Китая, Тайваня и других стран.

"Опыт участия показал, насколько высок потенциал наших детей. Мы задумались над объединением всех одаренных детей в "интеллектуальную сборную" России, чтобы у юных россиян было больше возможностей для участия в различных международных научно-технических конкурсах, которые мы уже начали отбирать, и до конца года намечено участие в Международной выставке юных изобретателей в Нью-Дели и в Состязании инженеров-конструкторов в Тайване", — добавил Кузнецов.