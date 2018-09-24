МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал о поправках в законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, которые обсуждались в понедельник на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Также он добавил, что комитет обсудил ряд других поправок, связанных с индексацией пенсий. "Комитет рассмотрел все поправки, которые были просчитаны, которые были учтены при подготовке бюджета Пенсионного фонда", — заявил он журналистам.
Топилин отметил, что те поправки, которые были отклонены в ходе заседания, "противоречат концепции законопроекта, не предусматриваются с точки зрения финансового обоснования".
Также министр, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что вопрос о налоговых льготах для людей предпенсионного возраста не обсуждался на сегодняшнем заседании комитета, поскольку этот законопроект с поправками в Налоговый кодекс находится в другом комитете Госдумы, его еще предстоит обсудить.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.