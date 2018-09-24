МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал о поправках в законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, которые обсуждались в понедельник на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

"Обсуждались вопросы, связанные с выходом на пенсию людей в рамках первых двух лет повышения возраста (выход на пенсию на полгода раньше), поправки, связанные с установлением льгот для женщин, которые имеют трех и четырех детей, правом на досрочную пенсию", — заявил Топилин журналистам.

Также он добавил, что комитет обсудил ряд других поправок, связанных с индексацией пенсий. "Комитет рассмотрел все поправки, которые были просчитаны, которые были учтены при подготовке бюджета Пенсионного фонда", — заявил он журналистам.

Топилин отметил, что те поправки, которые были отклонены в ходе заседания, "противоречат концепции законопроекта, не предусматриваются с точки зрения финансового обоснования".

Также министр, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что вопрос о налоговых льготах для людей предпенсионного возраста не обсуждался на сегодняшнем заседании комитета, поскольку этот законопроект с поправками в Налоговый кодекс находится в другом комитете Госдумы, его еще предстоит обсудить.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.