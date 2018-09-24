Росгвардеец, которого подняли на руки в метро, заявил о моральном ущербе

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Росгвардеец, которого "ради шутки" поднял на руки молодой человек в столичном метро, заявил, что подсудимый нанес ему только моральный вред, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Он извинился, но сделал это, как мне показалось, неискренне (…) Он мне не нанес физического вреда, однако причинил моральный вред, выложив в интернет видео. Мне не очень приятно было", — сказал потерпевший сотрудник Росгвардии Матвеев.

По его словам, обвиняемый объяснил свой поступок тем, что обознался и перепутал его со своим товарищем. В ходе заседания свидетель Кузин, знакомый обвиняемого Малекова, заявил, что в ходе последней встречи он рассказывал обвиняемому о своих планах служить по контракту в Росгвардии. "Мог ли он меня перепутать с потерпевшим? Думаю, да", — сказала он.

Согласно обвинительному заключению, "Малеков, направляясь по платформе станции метро "Сухаревская" с неустановленными молодым человеком и девушкой, заметил патруль Росгвардии, в этот момент у него возник внезапный преступный умысел". Обвиняемый 6 мая на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров, тем самым причинив неопасное для жизни и здоровья насилие.

В ходе предыдущего, закрытого от слушателей, заседания обвиняемый Ислям Малеков отметил, что не признает вину, посему не собирается прибегать к особому порядку судебного разбирательства. По словам обвиняемого, он поднял сотрудника правоохранительных органов, посчитав, что это был его знакомый. От более подробных комментариев журналистам он отказался.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать работе сотрудника, который был в форме и является представителем власти, сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее ситуацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он заявил, что относится к ситуации негативно, отмечая, что таким образом обвиняемый "продемонстрировал неуважение к представителю власти". Хинштейн заключил, что молодой человек должен ответить за свой поступок.