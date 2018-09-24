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Общество

Росгвардеец, которого подняли на руки в метро, заявил о моральном ущербе

(обновлено: 17:11 24.09.2018)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии. Архивное фотоАвтомобиль Росгвардии. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Росгвардеец, которого "ради шутки" поднял на руки молодой человек в столичном метро, заявил, что подсудимый нанес ему только моральный вред, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Он извинился, но сделал это, как мне показалось, неискренне (…) Он мне не нанес физического вреда, однако причинил моральный вред, выложив в интернет видео. Мне не очень приятно было", — сказал потерпевший сотрудник Росгвардии Матвеев.

По его словам, обвиняемый объяснил свой поступок тем, что обознался и перепутал его со своим товарищем. В ходе заседания свидетель Кузин, знакомый обвиняемого Малекова, заявил, что в ходе последней встречи он рассказывал обвиняемому о своих планах служить по контракту в Росгвардии. "Мог ли он меня перепутать с потерпевшим? Думаю, да", — сказала он.

Стоп-кадр с видео, где мужчина несет сотрудника Росгвардии в руках по вестибюлю станции Сухаревская
© СК РФ
Поднявший росгвардейца на руки мужчина не признал свою вину
Согласно обвинительному заключению, "Малеков, направляясь по платформе станции метро "Сухаревская" с неустановленными молодым человеком и девушкой, заметил патруль Росгвардии, в этот момент у него возник внезапный преступный умысел". Обвиняемый 6 мая на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров, тем самым причинив неопасное для жизни и здоровья насилие.

В ходе предыдущего, закрытого от слушателей, заседания обвиняемый Ислям Малеков отметил, что не признает вину, посему не собирается прибегать к особому порядку судебного разбирательства. По словам обвиняемого, он поднял сотрудника правоохранительных органов, посчитав, что это был его знакомый. От более подробных комментариев журналистам он отказался.

Татьяна Москалькова. архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Москалькова прокомментировала инцидент с росгвардейцем в метро
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать работе сотрудника, который был в форме и является представителем власти, сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее ситуацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он заявил, что относится к ситуации негативно, отмечая, что таким образом обвиняемый "продемонстрировал неуважение к представителю власти". Хинштейн заключил, что молодой человек должен ответить за свой поступок.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Natalia Freo
'Он мне не нанес физического вреда, однако причинил моральный вред, выложив в интернет видео.'

А что было бы, если на месте шутника был бы настоящий преступник? Там бы точно моральным вредом не обошлось... упаковали бы в рюкзак на раз-два-три. Ничего не бывает случайно... 'Жертве', может, и в очень обидной форме, но небеса намекают, что хорошо бы научиться хотя бы себя немного защищать (коль размером не вышел), а не просто уметь надевать служебную одежду и ходить по платформе туда-сюда. А там, может, и до защиты населения дело дойдет. )
16:22
24.09.2018
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S F
Может ему букет цветов и жвачку?
16:10
24.09.2018
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