МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская певица Кристина Орбакайте планирует переехать в США на постоянное место жительства, сообщает Starhit со ссылкой на источник из окружения артистки.

По информации портала, у Орбакайте уже есть недвижимость в Соединенных Штатах, однако раньше певица уезжала за границу в основном во время отпуска.

Артистка планирует перебраться в Америку вместе с семьей. Муж Орбакайте Михаил Земцов большую часть жизни провел в США и не раз предлагал супруге переехать, отмечается в материале. На решение певицы также повлиял "спад востребованности" в России.

По данным источника, для дочери Орбакайте уже нашли школу в Нью-Йорке.

"Ей очень нравится учиться, на английском общается не хуже, чем на русском. Ко всему прочему она гражданка этой страны", — рассказал собеседник портала.

Отмечается, что Орбакайте вернется в Россию на время гастрольного тура.