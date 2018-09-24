МЧС предупредило об усилении ветра и дожде в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает о дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в Москве в ближайшие часы и до утра вторника.

"По информации синоптиков Росгидромет, в период с 17.00 часов 24 сентября и до 09.00 часов 25 сентября в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах порывы ветра 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС рекомендуют по возможности переждать непогоду в здании, не прятаться под деревьями и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать вдали от них автомобили.