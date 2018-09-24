Медведев рассказал о стратегии развития лесного комплекса России

ГОРКИ, 24 сен — РИА Новости. Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года предусматривает развитие высокотехнологичной лесной промышленности в РФ, а также направлена на сохранение леса страны, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Несколько слов о документе, который я подписал, это стратегия развития лесного комплекса до 2030 года. В документе определяются приоритеты: в первую очередь, необходимость беречь леса, защищать их от пожаров, прочих неблагоприятных факторов, наладить систему их восстановления – это, наверное, самое главное", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что на территории России растет более 20% всех лесов, но их вырубка идет весьма активно. Он напомнил, что не так давно был принят закон, который устанавливает правило: гектар вырубил — гектар восстановил. За нарушение этого условия грозит административная ответственность, подчеркнул премьер.

"Во-вторых, в стратегии закладываются механизмы по созданию современной высокотехнологичной лесной промышленности. Нужно ориентироваться на глубокую переработку древесины, чтобы на внутренний рынок, на экспорт поступали мебель и картон, бумага и строительные материалы, химические продукты на основе лесохимии, а не просто круглый лес, как это очень часто у нас происходит", — сказал Медведев.

По его словам, к 2030 году в соответствие со стратегией должна возникнуть группа конкурентоспособных отраслей.